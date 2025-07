MARSEILLAN - TOCS DE THAU : Pose du balisage pour protéger une zone de nidification exceptionnelle

TOCS DE THAU : Pose du balisage pour protéger une zone de nidification exceptionnelle

Vendredi 4 juillet, l’entreprise Ulysse Travaux Maritimes procédera à la pose du balisage saisonnier autour des Tocs de Thau, un site classé en Zone de Réglementation Écologique (ZRE), l’une des premières installées sur la façade méditerranéenne. Cette opération s’inscrit dans la continuité des opérations menées chaque année entre avril et septembre, visant à sensibiliser et protéger une richesse écologique remarquable, à la fois terrestre et sous-marine. Cette année, un balisage sous la forme de bouées sera conçu et installé pour délimiter la zone sensible et interdire toute intrusion, notamment la navigation, l'accostage et le mouillage, pendant la période de nidification. Cette opération est portée par le Syndicat mixte du bassin de Thau, avec un financement du fonds européen FEADER et de la Région Occitanie, dans le cadre d’un contrat Natura 2000.

Un site stratégique pour les oiseaux migrateurs

Les Tocs accueillent chaque année plus de 250 nids, dont ceux de la Sterne Hansel, l’une des sternes les plus menacées d’Europe. Les oiseaux présents sur le site sont des espèces protégées, comme la Sterne pierregarin, la Sterne naine ou encore l’Avocette élégante. Ces laro-limicoles passent l’hiver en Afrique et rejoignent chaque année nos côtes pour se reproduire à partir du mois de mai. La réussite de leur reproduction sur les Tocs est essentielle pour la survie de leurs espèces à l’échelle méditerranéenne. L’an dernier, plus de 160 nids avaient été comptabilisés sur la zone protégée, répartis en deux colonies, avec plus de 70 poussins observés début juin.

Une surveillance renforcée et des partenaires mobilisés

Dans le cadre du programme Natura 2000, le SMBT assure le suivi et la mise en protection des colonies nicheuses, en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée (gestionnaire du Lido de Thau) et le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, coordinateur du programme LariMed. La surveillance régulière du site est assurée par l’Unité Littorale des Affaires Maritimes, dans le cadre de la police de l’environnement, pour garantir le respect de la réglementation.

Des règles strictes pour préserver la tranquillité des oiseaux

Rappel réglementaire : La navigation et l’accostage aux abord des nids sont interdits jusqu’en août, en vertu d’un arrêté préfectoral du 3 avril 2025. Le mouillage y est strictement interdit toute l’année, selon l’arrêté préfectoral n° 55/2009 du 15 mai 2009.

Cette année, la zone est balisée par cinq bouées orange, espacées d’un kilomètre, accompagnées de panneaux d’information. Un système plus visuel, conçu pour mieux alerter les navigateurs et inciter au respect de la réglementation. À retenir : rester à distance de la zone balisée est impératif, pour éviter de déranger les adultes en couvée ou les poussins fragiles.

Syndicat mixte du bassin de Thau

328 quai des Moulins - 34200 Sète

Tél. 04 67 74 61 60 - contact@smbt.fr

www.smbt.fr