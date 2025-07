Collioure - Le groupe Roussillhotel annonce le rachat de l'Hôtel Madeloc à Collioure

Un ancrage territorial renforcé pour les artisans de l’hôtellerie familiale

Le Groupe Roussillhotel, acteur majeur de l’hôtellerie indépendante dans les Pyrénées-Orientales depuis plus de 60 ans, annonce l’acquisition de l’hôtel 4 étoiles Madeloc, adresse de charme emblématique nichée dans les hauteurs de Collioure. Cette opération confirme la volonté du groupe hôtelier de renforcer sa présence dans une destination aussi iconique que stratégique.

Une destination de prestige, une ambition confirmée

Collioure, élu Plus Beau Village de Françe 2024, accueille chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs. Sa renommée s’étend bien au-delà des frontières françaises, notamment auprès des clientèles britanniques, espagnoles et américaines. Dans ce contexte, l’intégration du Madeloc vient renforcer l’offre du Groupe sur un territoire à forte valeur ajoutée touristique. « Nous sommes très heureux de faire l’acquisition du Madeloc, un hôtel renommé à Collioure, reconnaissable entre tous avec son architecture en escaliers si caractéristique, ses vues exceptionnelles sur le village et les albères, et son emplacement privilégié en plein cœur de Collioure. C’est une adresse qui a du sens, à la fois pour notre histoire familiale et pour l’identité que nous voulons affirmer dans cette destination d’exception. » explique Xavier Lormand, President du Groupe Roussillhotel.

Une croissance maîtrisée et responsable

Fidèle à son identité d’artisan de l’hôtellerie, le Groupe Roussillhotel privilégie une croissance maîtrisée, humaine et enracinée. Fort de son expérience dans la gestion de plusieurs établissements sur une même destination, le Groupe Roussillhotel démontre sa capacité à créer des offres complémentaires et différenciées, évitant toute cannibalisation. Cette stratégie repose sur la création de produits hôteliers forts, chacun pensé pour répondre à des attentes spécifiques et séduire des cibles distinctes. L’arrivée du Madeloc dans l’écosystème Roussillhotel renforce ainsi cette implantation historique à Collioure.

Roussillhotel : un groupe hôtelier artisanal, ancré, ambitieux

Cette nouvelle acquisition est aussi l’occasion d’affirmer l’identité de Roussillhotel en tant que Groupe Hôtelier à part entière, structuré autour d’un cœur de métier fort : l’hôtellerie. Son développement s’ancre dans son métier d’origine : l’hôtellerie, à travers la création de concepts uniques, porteurs et évolutifs comme l’Île de la Lagune, le Domaine du Golfe du Lion, ou encore Les Bulles de Mer. Son expertise repose sur plus de 60 ans d’expérience, aujourd’hui prolongée et dynamisée par une nouvelle génération motivée à faire perdurer et évoluer cette vision fondée sur l’excellence, la proximité et la passion. Hôtelier avant tout, Roussillhotel maîtrise l’ensemble des dimensions du métier : opérations, finances, commercialisation, gestion des talents. Une approche experte, globale et engagée. Artisan du détail et du sur-mesure, le Groupe cultive une capacité d’adaptation forte et une attention constante à la qualité et à l’évolution des attentes clients. Territoriales par conviction, les équipes Roussillhotel nouent des relations durables avec les acteurslocaux, pour un impact positif et responsable.

Et demain ?

Le Groupe s’inscrit dans une stratégie d’évolution cohérente et durable vers des projets urbains à courte ou moyenne distance, où la proximité humaine et le suivi local des équipes restent au cœur du modèle, avec des formats simples, différenciants, portés par des concepts forts où son savoirfaire hôtelier peut pleinement s’exprimer.

