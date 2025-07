Gard - Plan Climat Air Energie : enquête sur les mobilités

Jusqu’au 31 juillet 2025, la Communauté de communes Terre de Camargue propose, dans le cadre du Plan Climat Air Energie, une enquête en ligne sur les mobilités.

La thématique des déplacements est au cœur des enjeux de la transition énergétique et écologique et concerne l’ensemble de la population. L’adaptation au changement climatique passe par l’élaboration de stratégies locales et concertées basées sur le développement de réseaux de transports collectifs et de mobilités décarbonées.

Connaître les habitudes de déplacement et proposer des solutions

Le questionnaire vise à identifier et comprendre les pratiques de mobilité, sur le territoire de Terre de Camargue (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze). Tous les habitants, à l’année ou non, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, saisonniers, touristes, personnes travaillant sur une des 3 communes et résidant hors du territoire…sont invités à répondre à l’enquête.

L’objectif de cette étude est le déploiement et l’amélioration des services de transport collectif pour se déplacer sur le territoire et rejoindre les agglomérations voisines.

L’étude est menée par le bureau d’étude Iter, Coopérative d’Expertises et de Conseils en mobilités.

Participer à l’enquête

Le formulaire est disponible uniquement en ligne via le lien : https://urls.fr/hH7CKa. Les réponses sont strictement anonymes et prennent moins de 10 minutes. Un flyer permettant de retrouver toutes les informations est à disposition dans les lieux publics. Les offices de tourisme et les CCAS du territoire sont disponibles pour aider les personnes qui rencontreraient des difficultés pour remplir le questionnaire.

Le nombre de participants et la variété des profils qui répondront à l’enquête sont des données très importantes : la richesse des réponses permettra une analyse fine de la problématique et ainsi une construction de solutions d’autant plus pertinente.

Le questionnaire est disponible jusqu’au 31 juillet 2025 inclus. Les 1ères restitutions seront disponibles fin 2025 et mi 2026.

Tous acteurs du Plan Climat !

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) définie une stratégie et un programme pour décliner localement les actions en faveur de l’atténuation et de l’adaptation face au changement climatique. Fruit d’une démarche participative avec l’ensemble des acteurs du territoire, il planifie des opérations concrètes et coordonne l’implication des partenaires autour de thématiques identifiées.

En savoir plus sur le PCAET : https://urlr.me/uM4tcE.