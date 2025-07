Haute-Garonne - 14 premières ombrières photovoltaïques installées par le SDEHG

La première tranche du programme d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) est désormais achevée.

Au total, 14 ombrières photovoltaïques en autoconsommation ont été installées et inaugurées sur 8 communes : Auterive, Labastidette, Le Plan, Léguevin, Martres-de-Rivière, Mondonville, Pibrac et Villeneuve-Tolosane.

Ces nouvelles installations s’inscrivent dans une démarche vertueuse de production et de consommation d’électricité locale. De plus, elles permettent aux communes de diminuer leur facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et également de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus.

Afin d’acter la réussite de cette première tranche, Thierry SUAUD, Président du SDEHG, a signé avec Laurent SAFFON, Directeur de l’entreprise Citéos en charge des travaux, un panneau photovoltaïque représentant les 14 ombrières posées. Ce panneau a été signé par les Maires des 8 communes concernées à l’occasion des inaugurations de leurs ombrières.

Un programme vertueux au profit des communes haut-garonnaises

La crise énergétique que nous avons subi ces dernières années a mis en évidence notre fragilité face à notre dépendance à la production du parc nucléaire et à la complexité du fonctionnement du marché de l’électricité depuis son ouverture à la concurrence, sur lequel les pouvoirs publics n’ont jusqu’à présent que peu de moyens de régulation.

Les collectivités doivent trouver des solutions pour réaliser des économies et sécuriser leur approvisionnement en énergie en faisant émerger de nouveaux moyens de production et ainsi se protéger des crises à venir.

L’autoconsommation à partir d’énergie renouvelable représente une solution pour réduire notre exposition à la volatilité des prix de marché tout en s’inscrivant dans une logique de développement local.

C’est pourquoi le SDEHG, partenaire de confiance des communes et garant d’un service public local de l’énergie, a lancé ce nouveau programme en faveur du développement de l’autoconsommation à partir d’ombrières photovoltaïques.

Au-delà de l’engagement dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet à la commune de réduire sa dépendance aux fluctuations du marché de l’énergie et ainsi de disposer d’une meilleure visibilité à long terme de ses dépenses énergétiques.

La première tranche du programme d’ombrières en chiffres

14 ombrières en autoconsommation individuelle ou collective installées

817 kilowatts-crête (kWc) de puissance totale installée

1 876 de panneaux photovoltaïques installés, soit une surface totale de 3 742 m²

930 MWh de production annuelle d’énergie

59% de taux moyen d’autoconsommation

175 000 € de recettes annuelles générées pour les communes

L’accélération du programme d’ombrières du SDEHG

Une deuxième tranche de 15 nouvelles ombrières photovoltaïques en autoconsommation est en cours de réalisation sur les communes de Bessières, Castanet-Tolosan, Daux, Lagarde, Liéoux, Martres-Tolosane, Nailloux, Pointis-de-Rivière, Rieumes et Villefranche-de-Lauragais.

Pour accélérer ce programme, le SDEHG lance un groupement d’achat dédié aux ombrières photovoltaïques en autoconsommation au profit des communes de la Haute-Garonne.

Ce groupement permettra d’offrir une forte compétitivité des prix en utilisant des marchés à bons de commande portant sur des quantités conséquentes d’ombrières.

Il permettra également d’assurer une qualité optimale des panneaux et des supports en concluant deux marchés à bons de commande par an afin de bénéficier en permanence des évolutions technologiques en matière de production photovoltaïque.

[Photo : Séquence signature pour l’achèvement de la 1ère tranche du programme d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation avec Thierry SUAUD, Président du SDEHG et Laurent SAFFON, Directeur de Citéos, le 2 juillet 2025, en présence des membres du Bureau et des équipes du SDEHG et de Citéos.]