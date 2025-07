Le Grau du Roi - Lire à la plage, face à la mer

La bibliothèque éphémère du bord de mer « Un livre à la plage » prépare sa 5ème saison. Du mardi 1er juillet au samedi 30 août 2025, vacanciers et résidents pourront goûter au plaisir de la lecture sur la plage, confortablement installés dans un transat, avec la mer pour horizon…

Tout l’été, plus de 1000 ouvrages, du policier à l’album jeunesse, en passant par la BD, le magazine, le documentaire et la presse quotidienne, seront en consultation libre. L’équipe des médiathèques et ses partenaires proposeront également des animations du mardi au vendredi.

Un espace convivial

Le public d’Un livre à la plage est chaque année plus nombreux ; des jeunes et des moins jeunes, des touristes mais aussi des personnes du territoire. Tous apprécient la bonne humeur et la convivialité du lieu. Pas de contrainte, on vient en maillot ou en tenue de ville. Certains ne s’attardent qu’un moment, d’autres viennent pour de longues heures de lecture, un seul mot d’ordre, se détendre !

Un programme d’animations

Un livre à la plage, ce sont également des animations et des ateliers pour les enfants et les familles. Du mardi au vendredi, rendez-vous est donné pour des histoires d’animaux et de phares, des moments de lecture, des ateliers maquillage et des tournois de jeux géants. Les équipes des médiathèques et du Phare de l’Espiguette, « Lire et faire lire » et « Les Avocats du Diable » se relaieront pour divertir et faire partager le goût des livres et de la lecture.

La « paillote » déploiera ses transats multicolores sur la plage du Boucanet, à son emplacement habituel, entrée 14 du boulevard du Docteur Jean-Bastide au Grau du Roi.