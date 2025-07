MARSEILLAN PLAGE - Les capeleteurs paradent à Marseillan-Plage ce dimanche 6 Juillet

Le Capelet s’annonce, préparez vos applaudissements !

Ce dimanche 6 juillet, de 10h à 15h, Marseillan-Plage va vibrer au rythme des tambours et des pas cadencés des valeureux capeleteurs. Avant de les voir se hisser, une semaine plus tard, sur le célèbre mât savonné dressé au-dessus du port, venez les rencontrer et les acclamer lors du grand défilé musical qui ouvrira les festivités.

Ce cortège coloré, aussi joyeux qu’incontournable, est devenu un véritable rendez-vous estival. Il annonce fièrement la compétition du Capelet, l’une des plus anciennes traditions de Marseillan. Sur fond de fanfare, les participants – toutes générations confondues – traverseront Marseillan-Plage dans une ambiance fraternelle et bon enfant, saluant touristes et habitants, distribuant sourires et bonne humeur.

Les plus curieux pourront approcher ces athlètes atypiques, posant volontiers pour une photo ou racontant une anecdote de leur dernière glissade. Car au Capelet, il ne s’agit pas seulement de gagner : il faut surtout oser, grimper, tomber, recommencer… et faire rire la foule !

Gratuit et ouvert à tous, le défilé est aussi l’occasion de renouer avec l’esprit festif du village et de mieux comprendre l’attachement des Marseillanais à cette tradition unique, à la fois sportive, populaire et résolument maritime.

Rendez-vous donc dimanche, pour ce grand moment de partage.



Et n’oubliez pas : le vrai spectacle commence souvent avant la course !