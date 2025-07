Gard - Plan Climat en Terre de Camargue : cap sur les projets mobilité avec un 2ème comité de suivi !

La Communauté de communes Terre de Camargue a organisé ce jeudi 26 juin, son deuxième comité de suivi du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), adopté le 8 février 2024. Élus, techniciens, partenaires se sont réunis au Club House de Port-Camargue pour faire le point sur une année d’actions pour le climat et échanger autour des enjeux de la mobilité, un des axes stratégiques du plan climat.

Aux côtés de Robert Crauste, Président de Terre de Camargue, et de Régis Vianet, Vice-président aux politiques environnementales, tous avancent collectivement vers un territoire plus sobre, plus résilient et plus solidaire.

Le PCAET : une réponse locale à un enjeu global

Obligatoire pour toute intercommunalité de plus de 20 000 habitants, le PCAET est un programme d’actions structurant. Il vise à traduire localement les engagements nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique.

En Terre de Camargue, il s’articule autour de cinq axes :

Impliquer les populations, les acteurs économiques et les collectivités pour protéger leur cadre de vie face au changement climatique,

Diminuer les consommations fossiles et transports et développer des mobilités douces,

Accompagner la sobriété et l’efficacité énergétique dans les bâtiments,

Amplifier le développement des énergies renouvelable locales,

Maintenir et développer les zones naturelles et agricoles et préserver la biodiversité.

Un an d’actions dans les communes

Depuis un an, de nombreux projets ont vu le jour tels que :

À Aigues-Mortes : plan local des déplacements, arceaux vélo, bornes de recharge et végétalisation des cours d’école,

Au Grau du Roi : mise en service de la navette urbaine électrique, pistes cyclables, rénovation énergétique, colloque climat et études sur le trait de côte,

À Saint-Laurent d’Aigouze : composteurs collectifs, réaménagement du boulevard Gambetta avec la redirection des eaux de pluie vers les plantations et projets éducatifs écocitoyens,

À l’échelle intercommunale : ouverture d’une Halte Vélo, soutien à la rénovation des logements (par exemple : « coup de pouce logement »), les rencontres du climat, lancement d’une étude sur les mobilités alternatives et partagées.

Mobilité : un axe stratégique fort

Les débats de la matinée se sont organisés autour de la thématique « Des solutions pour développer les mobilités alternatives » avec la présentation de projets finalisés ou en cours pour donner des solutions alternatives au tout voiture.

Le thème central de cette matinée est la mobilité, levier majeur de transition :

Navette urbaine du Grau du Roi : en service depuis avril, elle réduit la congestion du trafic et les émissions de gaz à effet de serre,

Plan local de déplacement d’Aigues-Mortes,

Étude de faisabilité pour des solutions de mobilité alternatives et partagées autour d’un service de navette à l’échelle intercommunale,

Mobilités solidaires et inclusives du réseau Mob’In : une attention particulière portée aux publics précaires et isolés,

Projet tutoré avec l’Université Paul Valéry : un travail de six mois mené par les étudiants du Master I « Transport Mobilité Réseau » pour analyser les pratiques et mieux cibler les besoins du territoire du PETR Vidourle-Camargue.

Cette matinée a été l’occasion de lancer officiellement l’enquête sur les pratiques de mobilité. Elle se poursuivra jusqu’au 31 juillet 2025, en ligne et sur le terrain.

Participer à l’enquête : https://urls.fr/PCWnKD

Ce recueil des besoins permettra de travailler sur les solutions de mobilités collectives à l’échelle du territoire intercommunal.

Une démarche participative et collective

Le Plan Climat est le fruit d’un travail concerté, mené avec les élus, les institutions, les habitants, les socio-professionnels et les associations, au travers de séminaires, d’ateliers et d’une boite à idées. Le territoire avance, avec les acteurs, vers des solutions concrètes et adaptées.

Terre de Camargue est un territoire qui agit, innove et implique tous ses acteurs pour répondre aux enjeux du climat.

Ce comité de suivi se veut être un rendez-vous annuel pour agir ensemble et atténuer nos impacts sur le climat et s’adapter à l’urgence climatique.

> Pour en savoir plus sur le Plan Climat Air Energie en Terre de Camargue : https://urls.fr/O_oRa6