Montpellier - Capifrance et le Groupe SeLoger unissent leurs expertises lors d'un échange exclusif à Montpellier

Capifrance et le Groupe SeLoger unissent leurs expertises lors d’un échange exclusif à Montpellier

Une rencontre inédite entre experts de l’immobilier à écouter en replay ici https://youtu.be/gGDOGwVuW0M

Montpellier, 17 juin 2025 – Le mardi 10 juin à 14h30, les locaux de DigitRE Group à Castelnau-le-Lez (près de Montpellier) ont accueilli un événement d’exception rassemblant deux figures majeures du secteur immobilier. Olivier Colcombet, Président du groupe montpelliérain DigitRE Group – maison mère de Capifrance, Optimhome, Toutvabiens, Immobilier Neuf – a reçu Baptiste Capron, Directeur Général France du Groupe SeLoger, pour un échange exclusif animé par Ariane Artinian, Rédactrice en chef de MySweetImmo.

Cet événement a été l’occasion de revenir sur le partenariat historique entre DigitRE Group et SeLoger, mais aussi d’aborder des sujets au cœur de l’actualité et des préoccupations des professionnels du secteur :

● Analyse du marché immobilier : état des lieux et grandes tendances 2024

● Perspectives 2025-2026 : évolution des attentes, dynamiques territoriales, nouvelles opportunités

● Enjeux technologiques : innovations digitales, data, IA et transformation des usages

Organisé dans une ambiance conviviale et résolument tournée vers l’avenir, ce rendez-vous a permis de croiser les expertises et visions stratégiques de deux acteurs clés du marché.

Ce live était diffusé en ligne en direct et était ouvert à tous les personnes inscrites au préalable : les conseillers Capifrance et Optimhome, les professionnels de l’immobilier en externe et les collaborateurs de DigitRE Group.

