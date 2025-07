MARSEILLAN - UPENDO, saison 3 : la jeunesse en cuisine, la mer dans l'assiette et l'amour en dessert

UPENDO, saison 2 : la jeunesse en cuisine, la mer dans l’assiette et l’amour en dessert

Il y a des restaurants qui ouvrent. Et d’autres qui s’ancrent. En 2023, Sacha et Enzo Perrochain lançaient UPENDO, un projet pensé en Amérique du Sud, posé à Marseillan comme une ode au circuit court et à la fraîcheur. Le succès fut fulgurant. Mais les deux frères ont la bougeotte et s’envolent bientôt vers les Émirats et Dubaï pour réaliser de nouveaux projets.

À Marseillan, UPENDO à de l'avenir et fait partie de cette catégorie des restaurants qui s'ancrent : Une adresse née de l’amour de la cuisine, du terroir, et d’un couple aussi jeune que passionné. Depuis janvier 2025, le port de Marseillan s’est trouvé de nouveaux hôtes : Baptiste CAILLAUX (22 ans) et Emma CARCELLER (21 ans), Agathois pur jus, qui font souffler un vent frais et inspiré sur le quai de la Résistance.

De Tanzanie à Marseillan, la trajectoire d’un mot magique

UPENDO, en swahili, signifie "amour". Un mot que Baptiste découvre lors d’un voyage en Tanzanie, juste avant de tomber, par un heureux hasard, sur l’annonce de vente… d’un restaurant marseillanais nommé ainsi. " UPENDO " Un signe du destin, ni plus ni moins. À son retour, avec Emma, il relève le défi fou de reprendre l’affaire à 21 et 22 ans. Et ça marche.

Le sérieux en tablier, l’amour dans le regard

Formé dès 16 ans, Baptiste décroche un CAP de Cuisinier à la CCI de Béziers. Mais son vrai tremplin, c'est le restaurant Les Vagues à Agde, où il fait ses armes auprès du chef Thierry Grard, référence du Guide Michelin depuis plus de dix ans. Emma, elle, découvre la restauration à travers les saisons, les stations et les passions. Elle gère aujourd’hui la salle avec finesse, rigueur, et ce petit supplément d’âme qui fidélise les habitués.

UPENDO, version 2.0 : local, frais et culotté

Côté cuisine, rien n’est laissé au hasard. Tataki de thon rouge pêché à la ligne par Hugo Gasnot, pissaladière revisitée à la lotte et charcuterie espagnole, ravioles de gambas maison, poulpe, pélardon, légumes de saison… Et les fameuses huîtres de Ludovic Moulis, un des ostréiculteurs les plus renommé du bassin de Thau, servies toute la journée avec un verre de Picpoul de Pinet, pour seulement 13 €.

Et parce qu’ils sont jeunes et qu’ils ont la niaque, les petits-déjeuners sont désormais servis le week-end sur le quai, face au port.

Toasts, cafés, jus et sourires en terrasse : on dirait presque Saint-Tropez… sauf que les prix sont d’ici, et les gens aussi.

Une équipe à l’image de l’époque

Autour du couple, des visages jeunes et pros : une serveuse canadienne et anglophone pour les touristes (nombreux et ravis), un ami d’enfance, Sacha Catanzano, fils d'un fournisseur de couteaux ultra-frais pêchés le matin même, et une ambiance vivante, locale, sans chichis mais avec panache.

C’est pas un rêve, c’est UPENDO

UPENDO version 2025, c’est le symbole d’une jeunesse qui se lève tôt, qui investit, qui sourit. On y parle anglais, occitan et amour. On y mange bien, on y boit local, et on y croit : aux rencontres, aux opportunités, et à l’énergie de ceux qui veulent bien faire !

Un jour, dans dix ans peut-être, quand on demandera : « Tu te souviens de ces deux jeunes qui avaient repris UPENDO ? », On dira « Oui, c’était eux. Ceux qui ont eu le cran de cuisiner leur avenir comme un plat signature. »

Et ça, c’est aussi un peu Marseillan !

UPENDO

21 Quai de la Résistance

34340 Marseillan

Réservations: 06 14 64 74 53