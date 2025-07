MARSEILLAN PLAGE - Quatre plages où Médor est le bienvenu tout l'été

Marseillan : quatre plages où Médor est le bienvenu tout l’été

Bonne nouvelle pour les amoureux des chiens : Marseillan reste fidèle à sa tradition d’accueil estival en permettant aux compagnons à quatre pattes de profiter, eux aussi, des joies de la mer.

Face à une demande croissante de la part des habitants, des vacanciers et des professionnels du tourisme, la municipalité a décidé de maintenir l’accès des chiens sur certaines portions de plage du 1er juillet au 31 août. Un choix à contre-courant de nombreuses stations balnéaires, qui séduit de plus en plus d’estivants en quête de vacances "pet friendly".

Concrètement, quatre plages de Marseillan-Plage accueilleront les chiens, tenus en laisse, sur des zones bien définies :

Plage du Littoral : bande de 100 mètres (50 m de chaque côté du chemin d’accès principal balisé).

bande de 100 mètres (50 m de chaque côté du chemin d’accès principal balisé). Plage du Pous : bande de 100 mètres côté Est à partir du chemin du même nom.

bande de 100 mètres côté Est à partir du chemin du même nom. Plage de Robinson : 50 mètres autour de la mise à l’eau.

50 mètres autour de la mise à l’eau. Plage des Dunes : 150 mètres en direction de Sète, accessibles par les entrées n°79 et 80.

Une signalétique spécifique sera mise en place pour permettre à chacun de bien identifier ces zones.

Ce dispositif conciliant le respect des autres usagers et le bien-être animal devrait faire de Marseillan une destination de choix pour les familles… au poil !