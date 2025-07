HÉRAULT - Départs estivaux : les Français lèvent le pied . Entre liberté au volant et casse-tête budgétaire

Vacances d’été : entre liberté au volant et casse-tête budgétaire

La voiture reste reine des vacances… mais de plus en plus chère à entretenir. Selon un sondage Roole–Institut Bona fidé, 84 % des Français prévoient encore de partir en voiture cet été. Signe que la mythologie de la route – entre pique-nique sur l’aire d’autoroute, musiques à fond et enfants qui demandent « quand est-ce qu’on arrive ? » – reste bien ancrée dans nos imaginaires estivaux.

Mais sous le capot de la liberté, c’est une tout autre mécanique qui se met en branle : près d’un vacancier sur deux a déjà renoncé ou modifié ses projets à cause du prix du carburant, des péages ou de la recharge électrique. Une réalité encore plus marquée chez les foyers modestes (61 %), dont les congés d’été se voient parfois dictés par les fluctuations des prix à la pompe.

Moins d’autoroute, plus d’astuces

Les Français ne manquent pas d’ingéniosité pour limiter la facture : 65 % adoptent l’écoconduite, 55 % préfèrent les nationales aux autoroutes, autant réduisent leurs pauses. Le covoiturage, lui, progresse timidement : seuls 20 % y recourent, mais 35 % chez les jeunes.

À l’heure des applications tout-en-un, les conducteurs réclament des outils utiles : 79 % plébiscitent des apps pour signaler les radars, 68 % pour localiser les carburants ou recharges les moins chers, et plus d’un sur deux aimerait même repérer les bons petits restos sur la route.

Et l’électrique dans tout ça ?

Alors que la transition énergétique est sur toutes les lèvres, la voiture électrique ne convainc pas totalement pour les vacances : 84 % des sondés estiment que l’autonomie reste un frein – même chez les utilisateurs habituels (79 %). Le mythe du départ sans contrainte a encore besoin de bornes… et de preuves.

Des vacances à prix serré

Le budget moyen auto pour l’été 2025 est estimé à 260 €, en baisse de 30 € par rapport à l’an dernier. Pourtant, pour deux tiers des vacanciers, la voiture représente jusqu’à un tiers de leur budget global. Un poste de dépense qui conditionne désormais le choix de la destination pour 57 % des Français, avec une influence plus forte encore chez les catégories populaires (71 %).

Entre envie d’évasion et gestion serrée, le voyage commence souvent par une équation budgétaire. Mais tant que le moteur tourne, les vacances peuvent (encore) avoir un goût de liberté.