Gard - Butagaz installe une nouvelle station-service GPLc à Pont-Saint-Esprit (Gard)

Depuis mai 2025, les habitants de Pont-Saint-Esprit et de ses environs peuvent profiter de l’installation d’une toute nouvelle station-service GPLc Butagaz ouverte 24h/24h et 7j/7j située au Intermarché, 2 avenue Gaston Doumergue, 30130 Pont-Saint-Esprit.

Avec plus de 250 stations GPLc Butagaz déjà installées à travers la France, Butagaz poursuit son engagement en matière de proximité et de mobilité durable.

Le GPL est une solution de mobilité économique et disponible partout en France via un réseau de stations-services bien implantées : on en recense 1500 en France réparties en ville, à la campagne et sur le réseau routier.

Un carburant économique et plus respectueux de l’environnement :

Jusqu’à -20% d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques comparé à l’essence (source : France Gaz Liquides).

Vignette Crit’Air 1 garantie, quelle que soit l’année d’immatriculation du véhicule.

Un réseau en expansion, avec 1 station sur 7 distribuant du GPL en France.

Un plein de GPL permet de parcourir 400 à 600 km, sans compter l’autonomie offerte par le réservoir essence.

Le GPL est soutenu par les pouvoirs publics en France et en Europe en raison de ses caractéristiques plus respectueuses de l’environnement. Plus de 220 000 automobilistes roulent au GPL en France et près de 15 millions en Europe. 27 pays de l’Union Européenne le distribue, ce qui représente près de 33 000 stations-service.