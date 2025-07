Tarn et garonne - Quand LR ne s'oppose pas à l'écologie punitive

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

La nomination d’Antoine Vermorel-Marques comme vice-président chargé de l’écologie chez Les Républicains révèle la dérive de ce parti vers l’écologie punitive. Député très peu présent à l’Assemblée, il défend l’éolien et le solaire au détriment du nucléaire et a convaincu son groupe de voter des lois écologistes qui pénalisent nos industriels, comme celle sur les PFAS. Il a même regretté le moratoire sur les nouveaux projets éoliens, pourtant soutenu par le RN dans la loi Gremillet sur la politique énergétique.

Cette tendance n’est pas isolée. Plusieurs députés LR se sont abstenus sur la loi de simplification de la vie économique, refusant de soutenir la suppression des Zones à Faibles Émissions et l’assouplissement du Zéro Artificialisation Nette, pourtant essentiels pour la liberté des Français et l’activité économique de nos territoires.

Au Parlement européen, Les Républicains ont également soutenu le Pacte Vert, la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et le devoir de vigilance, toutes mesures qui alourdissent les contraintes sur nos agriculteurs, nos entreprises et nos PME.

Face à ces choix, seul le Rassemblement National combat l’écologie punitive, défend le nucléaire et protège nos entreprises, nos emplois et la souveraineté énergétique de la France. Nous continuerons à nous opposer à cette idéologie verte qui sacrifie notre économie et la liberté des Français.