Pyrénées-Orientales - Ecologistes et Insoumis : pour une dynamique et un souffle nouveaux à Perpignan

Mercredi 25 juin, Les Ecologistes et La France Insoumise organisaient une première réunion publique à Perpignan, dans le prolongement de l’accord départemental conclu depuis plusieurs semaines. Entretemps, une autre formation politique, Génération.s a rejoint cette dynamique qui prend une ampleur certaine.

Mickaël Idrac introduisait la réunion en présentant les étapes de la construction de l’accord départemental qui correspond à l’ADN des formations politiques : partir d’un programme et agir en militants de terrain. « Nous avons d’abord construit les grands marqueurs de notre programme de rupture. Nous nous sommes également déployés sur le terrain, dans les quartiers, sur les marchés, et pas dans des salons feutrés ». Il définissait ensuite une vision : « Nous sommes dans une logique communaliste, nous ne serons pas des gestionnaires rabougris tenus par des alliances improbables et contre-nature. Nous voulons la mairie pour faire de la politique et rendre le pouvoir au peuple de Perpignan ».

De son côté, Nicolas Berjoan insistait sur le cheminement qui avait mené à l’accord avec les Insoumis. « Les Ecologistes et les Insoumis se sont retrouvés seuls, dans les discussions locales entre partis de gauche, à défendre le périmètre du NFP comme le plus efficace pour les prochaines municipales », indiquait-il. Là aussi, les objectifs étaient déterminés et les finalités claires. « Il s’agit aussi et surtout de proposer une rupture politique nette pour affronter la catastrophe écologique et sociale que vivent le département en général et la ville de Perpignan en particulier ».

Pour sa part, Mickaël Valade, référent départemental de Génération.s, se réjouissait d’être partie prenante de l’accord. « Il s’agissait pour nous d’un choix à la fois naturel et évident », précisait-il en rappelant les convergences actées et les actions communes menées depuis plusieurs années.

Cet accord départemental se construit donc sur le respect du périmètre et du programme du Nouveau Front Populaire, et au-delà, de l’espoir suscité l’an passé. Cette optique prend une résonance particulière à Perpignan. Jean-Pierre Dalfau et Charlélie Causse, pour Les Ecologistes, s’employaient à présenter les premiers axes programmatiques d’ores et déjà dévoilés, avec 12 mesures identifiées clairement. « Ces premières mesures permettent d’affronter les urgences sociales, écologiques et démocratiques ». C’est le cas en termes de pouvoir d’achat, de préservation de la nature, de mobilités, de lutte contre les passoires thermiques et l’habitat insalubre, de récusation des pratiques clientélistes, de politiques culturelles et mémorielles pacifiées.

En outre, il s’agit d’un accord qui ne vient pas de nulle part, mais qui s’appuie sur des convergences datant de plusieurs années et sur des initiatives partagées. C’est ce qu’expliquait Florent Idrac. « Ecologistes et Insoumis avaient répondu chacun positivement à des initiatives militantes de l’autre, comme ce fut le cas de celles concernant les retraites, l’environnement, la sécurité ou les mobilités ». Au cours des jours précédent la réunion, les trois formations politiques ont mené une campagne d’action commune devant les écoles de Perpignan, intitulée « Le jeunesse au cœur de la ville de Perpignan », pour laquelle la connaissance du tissu scolaire de Monique Hernandez fut particulièrement précieuse.

Enfin, Sylvie Ventura, membre de La France Insoumise, dévoilait le nom de la bannière commune retenu pour incarner cet accord départemental. Ce sera « Changez d’air ». « Il symbolise une volonté commune de tourner la page du vieux monde, du repli réactionnaire et de l’inaction climatique. De plus, il incarne un souffle nouveau : social, populaire, écologique et démocratique », expliquait-elle. Une bannière commune qui correspond bien à l’identité profonde des formations politiques concernées, en guise de promesse pour insuffler dynamique et souffle nouveaux à Perpignan.