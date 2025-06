Gers - à partir de ce week-end et jusqu'au 9 août, rendez-vous à « VineArt en Gascogne »

Cette nouvelle édition du festival conçu par les vignerons des Côtes de Gascogne mêlera comme les précédentes des balades dans les vignes, des visites de chai, des dégustations et des rencontres artistiques en tous genres.

Elle s’inscrit dans la stratégie du Syndicat des vins Côtes de Gascogne visant à générer des flux dans les caves et domaines du vignoble gascon et par delà à favoriser la découverte des vins blancs, rouges ou rosés reconnus en IGP Côtes de Gascogne.

En 2024, le public avait été au rendez-vous avec plus de 5 000 festivaliers en vacances ou issus de la région qui avaient pu partager avec les vignerons les valeurs emblématiques des Côtes de Gascogne : le goût du partage, la générosité et la créativité

Vineart en Gascogne, c'est : 22 caves et domaines à visiter, 22 rendez-vous cet été, 56 compganies et artistes à découvrir et 48 spectacles et expos à voir

Plus d'informations : https://www.vins-cotes-gascogne.fr/vineart/

photo : Vineart au Domaine La Broca