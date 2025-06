MARSEILLAN PLAGE - Trois sœurs, une passion, des étoiles plein les agrès

Trois sœurs, une passion, des étoiles plein les agrès

Marseillan Plage n’a pas fini de surprendre. Dans une maisonnée discrète nichée à deux pas de la Méditerranée, une passion vibre, rebondit, s’élance. Celle de la gymnastique. Et à sa tête : Coralie Sguera, maman de trois filles… et entraîneur à plein temps à Sète et à Marseillan dans le nouveau complexe Louis Boudou où elle dispense des cours depuis debut Mai tous les Mardi Mercredi et Samedi. Un complexe multi-sports qui on le voit permet aux gymnastes Marseillanais de trouver des possibilités d'entrainements de qualité à domicile.

Depuis cette année, la famille Marseillanaise Sguera a posé ses valises sportives dans le tout nouveau complexe Vincent Ferrari de Sète.



Et déjà, les résultats tutoient les sommets. Cilina, la benjamine, brille en Division 2 nationale : championne de France par équipe et 7e au championnat de France élite, rien que ça. Sa sœur Liciana, elle aussi dans la catégorie 10/11 ans mais en Division 1, s’offre une magnifique 4e place par équipe et une 36e place en individuel. Et l’aînée, Cléolia, complète le trio avec une 6e place en fédéral A par équipe, mais surtout une première place en TeamGym, discipline collective mêlant acrobatie, énergie et synchronisation.

Trois parcours, un foyer, une entraîneuse-maman à la fois rigoureuse et bienveillante, et une rage de réussir. Entre les trajets, les entraînements et les compétitions, c’est tout un équilibre familial qui s’est bâti au rythme des sauts, des pivots, des rêves.

Le complexe Louis Boudou et la salle Vincent Ferrari peuvent être fière d'accueillir ce trio de talents aussi gracieux que combatifs.

Une inspiration pour les jeunes Marseillanais(es) d’aujourd’hui… et de demain.

Et si vous voulez inscrire vos enfants aux cours de Coralie Sguera : C'est ici : 06 37 30 91 93