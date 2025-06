OCCITANIE - Me Franck SELIEYE élu Président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Montpellier

Maître Franck SELIEYE, notaire à Marcillac-Vallon (Aveyron), succède à Maître Philippe MARTIN à la présidence du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier. L’instance représente les 647 notaires, répartis dans les 290 offices dans les départements de l’Aude, de l’Aveyron, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Après des études de droit à la faculté de Toulouse, Me Franck SELIEYE a rejoint l’Aveyron, son département natal, pour accomplir sa carrière professionnelle. Il exerce en qualité de notaire à MARCILLAC-VALLON et CONQUES-EN-ROUERGUE, par suite de sa nomination par arrêté du garde des sceaux en 2010.

De 2021 à 2023, il assure la Présidence de la Chambre des Notaires de l’Aveyron, puis la Vice-présidence du Conseil régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier de juin 2023 à juin 2025.

Pour mener à bien cette mission, Me Franck SELIEYE va s’appuyer sur un conseil régional de 25 délégués dont 6 sont « entrants » auxquels s’ajoutent les quatre Présidents des Chambres Départementales dont deux ont été également élus en juin 2025. Il ambitionne « le projet de la création d’une chambre unique entre nos quatre départements, qui n’est plus un choix actuellement mais un devoir. Cela permettra de mutualiser les tâches entre nos instances, comme la formation et la communication, et d’avoir un budget unique, ce qui apportera plus de force, de visibilité, de lisibilité, de simplification et donc d’efficacité ». La phrase qu’il retiendra pour ses deux à venir « Rendre possible, ce qui est nécessaire »

LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU

Me Franck SELIEYE, Président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier

Me Maguelonne ESCANDE-CAMBON , notaire à Bessan, Vice-présidente

Me Cristelle CANOVAS-GADEL, notaire à Perpignan, Secrétaire

Me Dominique JULIEN, notaire à Frontignan, Trésorier

Me Marie-Luce CABROLIER-LICHIERE, notaire à Narbonne, Rapporteur

Les (nouveaux) membres représentants auprès du Conseil Régional des notaires de la Cour d’Appel de Montpellier dont 2 présidents :

Me Frédéric CORTES notaire à Rodez 12.

Me Nadia LHERITIER notaire à Espalion 12.

Me Maguelonne ESCANDE-CAMBON, notaire à Bessan 34.

Me Françoise CADÈNE notaire à Meze 34.

Me Gilles GAYRAUD, notaire à Pignan 34.

Me Frédéric SHULLER, notaire à Carcassonne.11

Me Cécile MARTY, notaire à Vinça 66

Me Rodolphe REMARK, notaire à Rivesaltes 66

Les Présidents des 4 Chambres du Conseil Régional :

Aude (11) : Me Benoît DUCHAN, notaire à LIMOUX

Aveyron (12) : Me Frédéric CORTES, notaire à RODEZ

Hérault (34) : Me Laurent VIALLA, notaire à MONTPELLIER

Pyrénées-Orientales (66) : Me Cécile MARTY, notaire à VINÇA

Les Délégués au Conseil Supérieur du Notariat :

Me Frédéric VIDAL, notaire à BEZIERS

Me Hervé PHILIPPE, notaire à ARGELES-SUR-MER

À propos du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Montpellier

Le Conseil Régional des notaires de la Cour d’appel de Montpellier est un établissement d’utilité publique destiné à assurer la représentation de la profession et des notaires du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier. Il réunit les chambres départementales des notaires de l’Aude, de l’Aveyron, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. Il est doté d’attributions juridictionnelles, hiérarchiques, financières, économiques, sociales et d’attributions disciplinaires vis-à-vis des notaires de son ressort. Il regroupe au total 647 notaires répartis dans 290 offices.