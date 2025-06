Lozère - Concert sous roche à la grotte Aven Armand avec Marion Rampal

Un concert magique sous terre à la grotte Aven Armand, avec la chanteuse Marion Rampal !

Venez vivre un moment rare et plein d’émotions au cœur de la grotte Aven Armand, un lieu naturel exceptionnel. Dans ce décor féerique, la chanteuse Marion Rampal vous invite à un concert unique, accompagné du guitariste Matthis Pascaud, avec son album OIZEL. Leur musique est douce, belle, parfois joyeuse, parfois mélancolique. Elle parle d’oiseaux, de nature, de liberté et d’émotions fortes.

C’est un voyage musical qui fait rêver, entre chanson française, folk et pop. Marion Rampal a reçu en 2022 la Victoire du jazz de l’artiste vocale. En 2024, son album Oizel a été récompensé par Jazz Magazine.

SA 11 OCT 19:45 Descente en funiculaire – Concert : 20:30

DI 12 OCT 10:15 Descente en funiculaire – Concert : 11:00

Concert sous roche proposé par Scènes Croisées en partenariat avec l’Aven Armand.

+ d'infos : https://scenescroisees.fr/