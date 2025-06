MARSEILLAN PLAGE - Sauveteurs en poste, plages en paix : Marseillan sécurise son été

Sauveteurs en poste, plages en paix : Marseillan sécurise son été

Sur la plage, les héros sont en rouge et jaune

Ouverture officielle des postes de secours à Marseillan, sous le regard des élus

Ce samedi 28 juin, Marseillan a donné le coup d’envoi de sa saison estivale sous un soleil éclatant, en procédant à l’ouverture officielle de l’ensemble de ses postes de secours. Une cérémonie aussi symbolique que nécessaire, qui s’est tenue en présence de Marc Rouvier, premier adjoint au maire, et de Fabrice Garcia, directeur général des services techniques de la commune.

Tous deux ont tenu à saluer l’engagement sans faille des secouristes, ces hommes et femmes qui, tout au long de l’été, se relaieront quotidiennement sur le sable pour assurer la sécurité des baigneurs, prévenir les incidents et intervenir au moindre signal d’alerte. « Leur présence rassure, leur efficacité sauve », a résumé un élu, le regard tourné vers l’immensité bleue.

Car sur les plages de Marseillan, le spectacle de la mer attire, mais impose aussi la vigilance. La municipalité l’a rappelé avec insistance : le respect des consignes de sécurité, l’attention portée aux couleurs du drapeau, et l’écoute des maîtres-nageurs sauveteurs ne sont pas de simples recommandations, mais des règles vitales, en particulier dans un contexte où les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes.

« À Marseillan, la mer est à tout le monde, mais elle ne se partage pas à la légère », souligne-t-on à l’hôtel de ville. Chaque saison est une prouesse logistique, entre affectation des équipes, entretien des postes, équipements de secours et coordination avec les autres services municipaux. Cette année encore, tout est prêt pour garantir un été sûr et serein à tous les usagers de la plage.

Dans ce dispositif bien huilé, chaque poste de secours devient une vigie, chaque sauveteur, un gardien discret mais essentiel de notre quiétude balnéaire.



À eux tous, un immense merci.

Et à chacun, une consigne : prudence et respect des règles, pour que la plage reste, pour tous, un lieu de bonheur partagé.