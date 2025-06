Pyrénées-Orientales - LFI 66 : contre le sabotage de l'audiovisuel public, soutien à la mobilisation !

La France Insoumise 66 s’oppose vigoureusement au projet de réforme de l’audiovisuel porté par la ministre Rachida Dati, visant à mettre en place une holding de l’audiovisuel public. Elle apporte son soutien plein et entier à la mobilisation en cours des personnels de Ici Roussillon et de France 3 pays catalan.

En effet, la fusion de France TV et de Radio France (et de l’Institut National Audiovisuel ou INA) s’apparente à un sabotage en bonne et due forme de l’audiovisuel public. Les ressorts de ce projet constituent un parfait condensé du bréviaire libéral qui détruit méthodiquement et structurellement les services publics et les biens communs : austérité à des fins d’économies budgétaires en réalité dérisoires, gestion managériale méprisante et désincarnée, remise en cause des statuts et des droits des personnels, tentative de contrôle autoritaire et antidémocratique de l’information par le politique, négation de la vitalité et du pluralisme de la démocratie locale, préparation à une privatisation rampante avec le recours à des externalisations à tire-larigot etc.

Plus que jamais, l’audiovisuel public est la mauvaise conscience des laquais de Bolloré et consorts, qui ne cessent d’intensifier leurs campagnes de dénigrement pour ensuite en exiger une privatisation en faveur des intérêts des copains et des coquins.

La France Insoumise 66 appelle à participer au rassemblement intersyndical lancé par les personnels de Ici Roussillon et de France 3 pays catalan ce lundi 30 juin à Perpignan, place du Castillet, à 18 heures.

Il y a urgence à empêcher les dégâts considérables que cette réforme funeste occasionnerait aux services publics, à l’intérêt général et à la démocratie.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise