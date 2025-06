MARSEILLAN - Marseillan–Pomérols : Une piste cyclable tisse le lien entre deux communes 

Marseillan et Pomérols, enfin réunies… à bicyclette !

Une piste, deux communes, un trait d’union. Récit d’une inauguration entre bitume flambant neuf, discours engagés et chaleur de saison.

Il était un peu plus de 18h, ce vendredi 28 juin, lorsque le ruban tricolore, tendu sous le regard des élus et des habitants réunis à l’ombre d’un platane du bout de l’avenue de Pomérols, a cédé sous les ciseaux officiels. L’inauguration de la toute nouvelle piste cyclable entre Marseillan et Pomérols pouvait commencer. Et avec elle, plus que l’ouverture d’un itinéraire à vélo : la célébration d’un lien nouveau entre deux communes voisines, qui ont su dépasser les découpages administratifs pour tracer, au propre comme au figuré, un chemin commun. Une piste cyclable, oui. Mais aussi un symbole.

Du goudron… et des hommes : Longue de 4,9 kilomètres — 2,75 sur Marseillan, 2,175 sur Pomérols — la nouvelle voie verte serpente au fil des vignes, entre deux territoires aux histoires entrelacées. Côté paysage : des collines méditerranéennes, des oliviers, et parfois l’éclat lointain de l’étang. Côté usage : des vélos du dimanche, des collégiens matinaux, des joggeurs rêveurs et des tracteurs bien réels.

Car c’est là l’une des originalités de ce tronçon : une cohabitation revendiquée. Le maire de Marseillan, Yves Michel, ne l’a pas caché dans son discours :

« Je tiens à vous rappeler, concernant l’usage qui a été fait de ces chemins ruraux, notamment pour la viticulture… ces zones sont partagées, notamment avec les tracteurs, mais pas seulement, et les voitures aussi ; ce n’est évidemment pas interdit. »

Le ton est donné : on roule ensemble, en bonne intelligence. Et si possible, lentement.

Une inauguration sous 35°C… et sous vigilance orange

Il faisait chaud. Très chaud. Si la piste est flambant neuve, c’est surtout le soleil qui a mis tout le monde d’accord.

« Je ne serai pas très long, puisqu’il faut boire de l’eau », glisse le maire en guise d’introduction.

Et pour cause : un malaise dans la matinée, côté Pomérols, a rappelé à tous que la bicyclette sous canicule reste un sport à risques.

Les élus, eux, ont tenu bon. C’est donc à l’ombre que s’est tenue une prise de parole commune, où coopération intercommunale, transitions douces et fierté locale ont fait bon ménage.

Deux maires, un message : pédalons ensemble

Le tandem politique formé pour l’occasion par Yves Michel, maire de Marseillan, et Laurent Durban, maire de Pomérols, a pédalé dans le même sens : celui de l’unité.

Le matin même, c’est à vélo que les Pomérolais avaient rallié Marseillan, en compagnie d’une bonne centaine d’habitants, casques au vent et mollets échauffés.

Plus de 120 personnes à vélo ont participé à cette initiative ce matin , s’est réjoui Yves Michel.

Et d’ajouter, non sans humour :

« Robert Aulo, représenté par Handy Thau… il a juste marché de plage en plage, donc c’est quand même 5 km. 30 km. Ce n’est pas mal ! »

Dans l’après-midi, retour protocolaire et rafraîchissements, mais aussi annonces concrètes à venir : mise en place de panneaux de signalisation partagée, station de réparation vélo, compteur de fréquentation dès cet été… et surtout, la promesse d’une intégration au schéma départemental.

Une piste, mille usages

Au-delà des discours, cette piste incarne une vision du territoire.

« Ce n’est pas simplement l’œuvre de deux maires, mais cela s’inscrit dans une réflexion globale, dans une cohérence territoriale », a souligné Yves Michel.

Et pour cause : la piste reliera bientôt d’autres tronçons, déjà existants ou à venir, vers Agde, le Cap d’Agde, puis Bessan, Pézenas ou même Sète.

Elle servira aussi les jeunes – notamment les collégiens de Marseillan habitant Pomérols, qui pourront désormais venir en toute sécurité.

Et peut-être, glisse-t-on dans le public, que les dimanches d’été verront des familles entières traverser les vignes, pique-nique dans le sac et casquette sur la tête.

Un projet à 800 000 €, pour partie en attente de subventions

Le projet, lancé en mars à Pomérols et en avril à Marseillan, a été confié à Eiffage pour un chantier express de 4 mois. Coût total : plus de 800 000 € TTC, financés par les deux communes.

Mais les espoirs sont grands :

« Nous espérons obtenir 360 000 € du fonds vert », a précisé Yves Michel, tout en saluant l’appui du sénateur Hussein Bourgi et des parlementaires. La région Occitanie, via les fonds européens FEDER, pourrait aussi accorder 354 000 € supplémentaires. L’agglomération, quant à elle, a déjà confirmé plus de 70 000 € d’aides.

Des chiffres qui dessinent une solidarité financière multiscalaire, saluée par Cédric Raja, maire de Bouzigues, venu représenter Sète Agglopôle Méditerranée.

« Ce n’est pas simplement du bitume posé entre deux points. C’est un trait d’union entre les habitants », a-t-il affirmé.

« Une invitation à choisir le vélo… pour se dépasser, aller à l’école, au travail ou tout simplement pour se promener. »

Des vignes aux idées vertes

Au fond, cette piste n’est qu’un début. Elle préfigure une transformation plus profonde des habitudes, déjà amorcée à Marseillan, où des primes vélo sont versées aux agents municipaux.

« Nous allons également diffuser un message à tous les acteurs économiques afin qu’ils soient sensibilisés… », a annoncé le maire.

Moins de voitures. Plus de liberté. Et quelques places de stationnement de gagnées pour les clients des commerces du centre-ville.

« Changer les mentalités, c’est aussi notre rôle », dira Yves Michel pour conclure. « Et cela commence par des infrastructures cohérentes, pensées collectivement. »

Et maintenant… en selle !

Alors que le soleil déclinait lentement sur les vignes, les discours ont cédé la place aux discussions. On s’est rafraîchi autour d’un verre de l’amitié. On a échangé des souvenirs de la matinée cycliste. On a pris des photos, aussi, devant le panneau flambant neuf qui annonce la nouvelle piste.

Et certains ont enfourché leur vélo, comme un clin d’œil à cette nouvelle ère de mobilité douce qui s’ouvre entre Marseillan et Pomérols.