HÉRAULT - LUTTE CONTRE LA CABANISATION 3 démolitions et remises en état de parcelles dans l'arrondissement de Béziers

LUTTE CONTRE LA CABANISATION

3 démolitions et remises en état de parcelles dans l’arrondissement de Béziers

Sous l’autorité du préfet de l’Hérault, trois décisions de justice ont été mises à exécution les 24 et 25 juin 2025 sur les communes de Montagnac, Vias et Puisserguier, dans le cadre de la lutte contre la cabanisation. Ces interventions ont abouti à la démolition de constructions illégales et à la remise en état de parcelles situées sur des espaces naturels protégés.

Ces opérations ont été conduite par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), en lien avec la sous-préfecture de Béziers, les services du procureur près le tribunal judiciaire de Béziers, les communes et leurs polices municipales, et avec le soutien de la gendarmerie nationale.

Ces remises en état d’office ont visé des constructions édifiées sans autorisation sur des parcelles classées inconstructibles :

Commune de Montagnac : des installations situées en zone naturelle, à proximité immédiate d’espaces boisés classés particulièrement sensibles au risque incendie ;

Commune de Vias : des constructions implantées sur des espaces remarquables soumis à la « loi littoral » au sein du périmètre de la réserve naturelle du plateau de Roque-Haute (site Natura 2000) et en zone à aléa feu de forêt de niveaux « exceptionnel » (niveau maximum de gravité) ;

Commune de Puisserguier : le propriétaire condamné a procédé, de lui-même, à l’enlèvement de 3 mobil-homes et à la démolition d’une construction de 30m2.

Malgré de multiples relances des services de l’Etat (DDTM) et des communes, les propriétaires récalcitrants en situation d’illégalité n’ont pas régularisé leur situation. Ces derniers ont été condamnés par la Justice qui a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé des peines d’amendes.

Pour les communes de Montagnac et Vias, les remises en état ont été faites aux frais et risques des propriétaires condamnés. En raison de leur inaction, ces derniers recevront des titres de perception, pour solde de tout compte de ces opérations financées par l’État.

Pour François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, le mot d’ordre reste celui de l’action : « Tous les services de l’Etat sont mobilisés pour lutter contre la cabanisation, véritable fléau dans le département. Le bilan de notre action à mi-année est déjà significatif puisque 4 démolitions d’office ont été réalisées (soit autant qu’en 2024). Les opérations de contrôles et de verbalisations vont se poursuivre. Force doit rester à la loi. »