HÉRAULT - L'appel vital de l'été pour sauver des vies par l'Établissement français du sang

Marseillan :L’appel vital de l’été pour sauver des vies par l’Établissement français du sang

Chaque année, l’été rime avec soleil, farniente… et pénurie de sang. En juillet, les donneurs se font plus rares alors que les besoins en transfusion restent constants. Pour éviter une crise sanitaire silencieuse, l’Établissement français du sang (EFS) lance une nouvelle alerte et organise deux collectes à Marseillan.

Rendez-vous est donné ce lundi 21 juillet, de 15h30 à 19h30, à la Maison Noilly Prat, dans la salle bibliothèque.



L’objectif est simple : maintenir les stocks à un niveau suffisant pendant les vacances, période traditionnellement creuse. Le message est clair, teinté d’humour : "Le requin veut votre sang, le crocodile ne dirait pas non… mais c’est l’EFS qui en a vraiment besoin."

Un deuxième temps fort est prévu le jeudi 31 juillet, cette fois dans le camion du Promenoir, de 15h à 19h.

Pour donner son sang, il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser plus de 50 kilos, d’être en bonne santé, et de venir avec une pièce d’identité. Un simple geste qui peut sauver jusqu’à trois vies.

L’EFS rappelle que les besoins ne prennent jamais de vacances. En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Alors cet été, oubliez les prédateurs : donnez votre sang à ceux qui en ont vraiment besoin.

???? Prenez rendez-vous sur https://efs.link/4GC8W