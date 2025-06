FRANCE - Jusqu'au 6 juillet, les Côtes de Gascogne s'installent dans 320 caves à travers la France

Du 24 juin au 6 juillet, les Côtes de Gascogne rééditent leur opération « La fraîcheur spontanée » dans 320 caves à travers la France. Au programme, 500 dégustations découverte et la mise en avant pendant deux semaines des vins blancs, rosés ou rouges de près de 90 domaines ou maisons du vignoble gascon.

Cette opération, stratégiquement positionnée au début de la saison estivale, vise à renforcer la notoriété et la considération des vins des Côtes de Gascogne auprès de la clientèle des cavistes en valorisant leur profil de vins frais, à la fois vifs, fruités et légers, tout en suscitant une dynamique permettant de nouveaux référencements.

Le circuit cavistes est en effet prioritaire pour les Côtes de Gascogne avec une moyenne de 35 millions de cols vendus chaque année, soit près du tiers des ventes en volume. De plus, il s’agit d’un circuit à fort potentiel, compte tenu de l’évolution des modes de consommation favorisant une consommation plus informée et qualitative.

« Le succès de cette opération, dont il s’agira cette année de la septième édition, ne faiblit. C’est vrai côté cavistes avec des professionnels qui nous sont fidèles et des ventes dynamisées. C’est vrai aussi côté vignerons avec des opérateurs motivés, heureux de participer et qui n’hésitent pas à se déplacer pour animer une dégustation. » Olivier Dabadie, Président de la section interprofessionnelle des vins Côtes de Gascogne

IGP CÔTES DE GASCOGNE : reconnu en indication géographique protégée (IGP) depuis 2009, le vignoble historique des Côtes de Gascogne embrasse le cœur du Sud-Ouest, recouvrant le Gers et débordant sur les Landes et le Lot-et-Garonne. La palette des vins, pour la plupart issus de cépages indigènes comme le colombard, le gros manseng et le petit manseng ou encore le tannat et le manseng noir, révèle des vins rouges, des vins rosés mais surtout des vins blancs, secs ou moelleux, qui constituent l’essentiel de sa production. www.vins-cotes-gascogne.fr