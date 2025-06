HÉRAULT - CANICULE L'Hérault placé en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi 12H

CANICULE -L’Hérault placé en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi 12H

La vague de chaleur installée dans l’Hérault depuis le milieu de la semaine dernière se poursuit et une nouvelle hausse des températures est attendue en fin de semaine.

Actuellement en vigilance jaune, l’Hérault sera placé par Météo France en vigilance orange canicule à compter de ce vendredi 27 juin à 12H.

Les températures maximales ce vendredi seront comprises entre 36°C et 38°C.

La journée la plus chaude est annoncée pour samedi avec 39 degrés dans les terres.

La vague de chaleur pourrait se poursuivre jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

La préfecture de l’Hérault active le niveau orange canicule du plan vague de chaleur. Les mesures prévues par le plan, pour anticiper et gérer l’impact sanitaire des fortes chaleurs, sont déployées. Ces mesures prévoient :

·la sensibilisation dès à présent par l’Agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental de l’ensemble des établissements de santé - notamment des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap - et s’assurer de la protection des jeunes enfants ;

·le recensement et la prise de contact par les maires avec les personnes âgées ou en situation de fragilité sur leur commune avec l'activation potentielle de leur plan communal de sauvegarde, ainsi que la mise en place de lieux rafraichis ;

·l’information préventive par les services de l’Éducation nationale des organisateurs d’accueil collectif de mineurs et des organisateurs de manifestations sportives ;

·la sensibilisation par la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité) des opérateurs gestionnaires de centres d’hébergement ou intervenant dans le dispositif de veille sociale (accueils de jour, maraudes…) et des travailleurs.

AYEZ LES BONS REFLEXES

Les vagues de chaleur peuvent avoir des effets importants sur la santé de tous, et particulièrement celle des personnes vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge, personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies chroniques).

Pour s’en protéger et protéger son entourage, il est important d’adopter les bons comportements :

boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

ne pas boire d’alcool et privilégier une alimentation légère et équilibrée ;

limiter les sorties aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché…) ;

éviter les efforts physiques, et privilégier les activités douces ;

maintenir son logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit) ;

prendre régulièrement des nouvelles de ses proches, notamment les plus fragiles ;

demander de l’aide en cas de besoin ;

·protégez vos animaux des coups de chaleur (pas de balade aux heures les plus chaudes, eau à disposition en permanence).

Afin d’aider chacun à adopter les bons gestes, le site vivre-avec-la-chaleur.fr (conçu par Santé publique France) centralise les gestes et astuces utiles pour se protéger, préserver sa santé et adapter son quotidien. Il propose des conseils pratiques pour maintenir une température supportable dans son logement, l’adapter aux fortes chaleurs, savoir où aller quand on a trop chaud chez soi ou encore ajuster ses pratiques sportives en période de chaleur.

QUELS SIGNES DOIVENT ALERTER ?

En période de canicule, certains symptômes peuvent être des signaux d’alerte qui doivent inciter à consulter rapidement un professionnel de santé : crampes, maux de tête, fièvre supérieure à 39°C, vertiges et nausées, couleur anormale de la peau, propos incohérents, respiration ou pulsations cardiaques rapides, somnolence ou agitation inhabituelle, soif intense ou refus/impossibilité de boire.

En cas de besoin, qui contacter ?

Contactez en priorité votre médecin traitant ;

En cas d’urgence (malaise, forte fièvre ou propos incohérents) appelez le 15 avant de vous rendre aux urgences.

SE TENIR INFORME

Pour s’informer en temps réel de la situation météorologique, la carte de Vigilance de Météo-France est mise à jour à minima deux fois par jour à 6h et 16h.

Des points de situation sont également diffusés sur les réseaux sociaux du préfet de l’Hérault (compte @prefet34 sur X, Facebook et Instagram).