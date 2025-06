MARSEILLAN - La ville de Marseillan déclare la guerre au mégot... sans fumée mais avec panache !

Marseillan : le mégot, c’est non ! Même en vacances.

Pas de quartier pour les petits tubes de poison ! Cet été, la ville de Marseillan part en croisade contre les mégots jetés au sol, ces ennemis sournois de nos trottoirs, de notre lagune… et de notre image.

Un seul mégot, c’est petit, c’est discret. Mais c’est aussi 500 litres d’eau polluée, des kilomètres de réseaux pluviaux salopés, et un voyage express dans la Méditerranée pour empoisonner poissons et hippocampes. À ce rythme, on finirait presque par croire que le tabac nuit gravement à l’environnement aussi.

Mais que les fumeurs se rassurent : Marseillan préfère la prévention à la réprimande, et le bon sens à la morale. Pour aider chacun à faire le bon geste (celui qui évite le sol), la ville lance une nouvelle campagne de sensibilisation avec humour, affiches, panneaux et surtout… distribution gratuite de cendriers de poche.

Pratiques, compacts, et franchement plus élégants que le revers de la main, ces petits compagnons du fumeur responsable sont disponibles à la mairie, à l’office de tourisme, au Point Info et lors des événements de l’été. De leur côté, les cendriers de rue restent à disposition, régulièrement vidés et leur contenu envoyé à MéGO!, une usine française spécialisée dans le recyclage des mégots. Oui, ça existe. Et oui, c’est utile.

Bref, que vous soyez vacancier, Marseillanais ou fumeur distrait : le mégot, c’est dans le cendrier. Et si vous n’en avez pas, la ville vous en offre un. L’excuse du vent ou du sable ne tient plus !

Parce que ce n’est pas parce qu’on est à Marseillan qu’on peut tout jeter à l’eau.