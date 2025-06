MARSEILLAN - Inauguration le 28 juin : une nouvelle piste cyclable unit Marseillan à Pomérols !

Ce samedi, enfourchez l’avenir : Marseillan et Pomérols enfin réunies à vélo !

Une voie douce de 4,9 km entre vignes et collines méditerranéennes, pensée pour tous les cyclistes du quotidien comme du dimanche, sera officiellement inaugurée ce samedi 28 juin à 18h à Marseillan.

C’est un événement attendu et un projet exemplaire de coopération entre deux communes voisines : Marseillan et Pomérols fêteront ensemble, ce samedi 28 juin, l’ouverture de leur toute nouvelle liaison cyclable. Longue de 4,9 kilomètres — dont 2,75 km sur Marseillan et 2,175 km sur Pomérols —, cette voie verte sécurisée relie désormais les deux communes via un tracé bucolique traversant vignes et campagne.

Rendez-vous dès 18h au pied du château d’eau, avenue de Pomérols à Marseillan, pour le coupé de ruban officiel, suivi d’un verre de l’amitié à 18h30.



Plus tôt dans la journée, les Pomérolais seront invités à enfourcher leur vélo à 10h, chemin des Brougidoux pour un aller-retour convivial jusqu’à Marseillan.

Cette piste représente bien plus qu’un aménagement cyclable : elle incarne un lien concret entre deux territoires unis par leurs habitants, leurs collégiens, leurs marchés et leur art de vivre. "C’est un trait d’union humain et écologique", rappelle un élu.

Le chantier, lancé côté Pomérols le 12 mars 2025, puis à Marseillan le 25 avril, a été entièrement financé par les deux communes, pour un total de plus de 800 000 € TTC. Pomérols a également intégré des aménagements d’entrée de village.

Et au-delà du bitume, ce nouvel axe intègre des équipements innovants : une station de réparation vélo et un compteur de fréquentation pour évaluer son succès.

Ce projet prouve que la coopération territoriale ne dépend pas des frontières intercommunales, mais bien de la volonté politique et du bon sens collectif. En un mot : un projet qui roule.