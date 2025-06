FRANCE - Retour sur la marche pour récolter les déchets à Pionnat

Harmonie Mutuelle organisait ce mercredi 25 juin en matinée une marche pour collecter les déchets, à Pionnat, direction ensuite du parcours vers le viaduc du Busseau. Une dizaine de participants se sont réunis et ont collecté 1.5 kg de déchets ! C’est une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité.

La marche 0 déchet a été conclue par, comme habituellement une touche culturelle, avec la visite du village et de l’église du Moustier d’Ahun et ses boiseries exceptionnelles.

Puis, durant l’après-midi, après un déjeuner au restaurant de l’esat de l’Adapei23 d’Ahun, préparé et servi par des personnes en situation de handicap, un temps de sensibilisation sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap intellectuel et sur la méthode FALC (Facile à lire, facile à comprendre) était organisé, suivi d’une visite des ateliers de l’ESAT de Clocher à Guéret.

« Quelle journée enrichissante aux accents d’éco-santé !

Après une matinée dédiée à l’environnement et à la culture, nous avons partagé un déjeuner, préparé et servi par des personnes en situation de handicap au restaurant de l’esat de l’Adapei d’Ahun « le doux amer », et avons été particulièrement bien reçus.

Puis nous avons assisté à un temps de sensibilisation sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap intellectuel et à la méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre) par les référentes « accessibilité » de l’Adapei23 à l’esat de Clocher à Guéret.

Nous avons notamment découvert la signification du pictogramme symbolisant les aménagements adaptés aux personnes atteintes de troubles cognitifs ou de handicaps mentaux. Puis nous avons échangé sur les prestations indispensables proposées par l’Adapei23 en matière de traduction de documents en « langage FALC ».

Cette méthode rend l’information plus compréhensible pour tous (personnes illétrées, âgées, migrantes, étrangères...), et en particulier pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Elle est un levier essentiel d’autonomie et de participation citoyenne.

Nous avons terminé la journée par une immersion dans les ateliers de l’ADAPEI 23, et pu découvrir le savoir-faire, l’engagement et les talents des travailleurs en situation de handicap accompagnés.

Quelle surprise de découvrir les ateliers qui proposent des activités très diversifiées : conditionnement, menuiserie, informatique et électro-mécanique, fabrication d’armature métallique pour le bâtiment ou de cales d’échafaudages (pour le chantier de Notre-Dame ou le stade de France par exemple).

L’encadrement est adapté, bienveillant et axé sur la valorisation des compétences individuelles.

L’environnement de travail est pensé pour favoriser l’autonomie, la sécurité et l’épanouissement des personnes.

Des efforts constants sont visiblement menés pour développer des partenariats avec des entreprises locales et favoriser l’inclusion professionnelle.

Bref, un grand bravo aux équipes pour leur travail quotidien en faveur de l’inclusion professionnelle et de l’accessibilité universelle, et tous nos remerciements pour l’accueil que nous avons reçu et les informations recueillies que nous ne manquerons pas de partager »

Témoignage de Dany Fantin, élue en charge des partenariats sur le département de la Creuse.

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement, de la santé et l’inclusion

De nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Depuis plusieurs années Harmonie Mutuelle œuvre pour l’inclusion et la protection de l’environnement. En effet, nous agissons à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues sur le handicap, qu'il est essentiel de dépasser pour réussir l'inclusion des personnes handicapées. Par ailleurs, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons aussi choisi d’informer nos adhérents et d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain.

Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement et favoriser l’intégration de tous en coorganisant ces éco-marches solidaires. » déclare Magali Blanchet, directrice régionale Harmonie Mutuelle – Nouvelle-Aquitaine.

Qu'est ce que le FALC ?

Le facile à lire et à comprendre (FALC) est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en un langage simplifié. Le FALC permet de rendre l’information plus simple et plus claire et est ainsi utile à tout le monde, notamment aux personnes en situation de handicap, dyslexiques, âgées ou encore maîtrisant mal la langue française.

Cette méthode peut être utilisée par tout le monde. Pour qu’un texte ou tout support de communication soit FALC, il doit avoir été lu et compris par des personnes en situation de handicap intellectuel.

Une éco-marche et une sensibilisation pour apporter des solutions collectives, efficaces et durables aux défis de santé d’aujourd’hui

Avec le mouvement de l’Éco-santé, l’entreprise mutualiste à mission souhaite accélérer le recours aux solutions concrètes qui existent déjà et en construire collectivement de nouvelles. Pour y parvenir, Harmonie Mutuelle lance le mouvement autour de trois piliers :

AGIR PLUS TÔT pour faciliter et insérer, dans le quotidien des Français et au sein des entreprises, un recours plus important aux solutions de prévention existantes.

AGIR PLUS VITE pour sensibiliser et orienter vers des prises en charge rapides pour tous.

AGIR AUTREMENT pour accompagner un changement culturel d’approche, et privilégier des solutions à impact positif sur l’écosystème et les ressources.

« L’Éco-santé, c'est à la fois une conviction et un mouvement. C’est la conviction que la santé est un bien commun dont nous devons prendre soin, à l'échelle individuelle et collective, pour la rendre durable. C’est aussi un mouvement qui consiste à donner les moyens d’agir sur sa santé. C’est également une mission d'intérêt général, que nous poursuivons, en adéquation avec notre raison d’être[1] et portés par nos valeurs : l’universalité, la solidarité, le mutualisme… C’est enfin, un appel, car nous invitons l’ensemble de nos parties-prenantes à rejoindre le mouvement afin qu’elles puissent, elles aussi, devenir des acteurs de l’Éco-santé ! Comme les partenaires et participants à notre marche écocitoyenne et à la sensibilisation sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap psychique et sur la méthode FALC. »

déclare Magali Blanchet, directrice régionale Nouvelle-Aquitaine d’Harmonie Mutuelle.