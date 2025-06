Nimes - Communiqué de presse Gang of Pizza - nouveau distributeur à Pont Saint-Esprit

Gang of Pizza arrive à PONT SAINT-ESPRIT pour des pizzas en accès libre 24/7 !

Gang of Pizza, leader français de la pizza en distributeur automatique, poursuit son développement dans le Gard avec l’implantation d’un nouveau distributeur à Pont Saint-Esprit depuis le 21 mai dernier.

Accessible 24h/24 et 7j/7, ce service vient renforcer l’offre de restauration de proximité en proposant aux habitants des pizzas préparées chaque jour avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. Un atout gourmand et dynamique pour la commune !

Une offre de restauration accessible à tout moment !

Précurseur dans son domaine, Gang of Pizza propose des pizzas de qualité, préparées chaque matin par Jérémy Sauzon dans son atelier local situé à Valaurie. Installé sur le parking d’Intermarché (côté station service), ce nouveau distributeur permet aux consommateurs de bénéficier d’un service pratique, rapide et savoureux, à toute heure du jour ou de la nuit, tout en leur garantissant une pizza croustillante et chaude en seulement 3 minutes.

UNE DYNAMIQUE LOCALE FORTE

Gang of Pizza permet la création en moyenne de 4 emplois pour 6 distributeurs installés.

UN MODELE DE FRANCHISE AU COEUR DU DYNAMISME LOCAL

Le réseau de franchisés locaux Gang of Pizza, assure au quotidien la fabrication des pizzas, leur approvisionnement et l’entretien des distributeurs, garantissant ainsi la qualité et la fraîcheur de l’offre. Jérémy Sauzon, franchisé exploitant du distributeur de Pont Saint-Esprit, s’inscrit dans cette dynamique. Il conjugue ainsi indépendance professionnelle et engagement local, et veille personnellement à la gestion quotidienne de son distributeur pour garantir un service de proximité de qualité.

Chaque nouvelle implantation est une histoire locale à raconter