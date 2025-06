HÉRAULT - NOYADES : Un lourd bilan dans l'Hérault pour la seule journée du mercredi 25 juin

NOYADES : Un lourd bilan dans l’Hérault pour la seule journée du mercredi 25 juin



Malgré le bulletin d’alerte « phénomène vagues dangereuses » émis par la préfecture pour le mercredi 25 juin, le bilan relatif aux noyades s’avère particulièrement lourd : 13 noyades, dont 1 personne décédée, en une seule journée sur le littoral héraultais. Les alertes émises par les autorités doivent être prises au sérieux : le préfet de l’Hérault en appelle à la vigilance de tous quant au respect des règles de prudence et au suivi des consignes délivrées sur les plages par les secouristes et les forces de l’ordre.

Le message est répété régulièrement : malgré son calme apparent et la température élevée de son eau, la mer méditerranée peut être dangereuse. La situation météorologique peut rapidement se dégrader sur le littoral avec la levée du vent et affecter l’état de la mer, la rendant dangereuse par des phénomènes de houle et de courants d’arrachement.

La préfecture de l’Hérault avait émis dès mardi sur les réseaux sociaux une vigilance concernant le phénomène vagues dangereuses applicable au lendemain, le mercredi 25 juin, de 14h à minuit. Ce message d’alerte avait aussi été relayé aux acteurs du secours côtier et aux communes littorales.

Malgré la diffusion de cette alerte et la vigilance accrue des secouristes mobilisés sur les plages, 13 noyades sont à déplorer pour la seule journée d’hier.

Un homme de 70 ans en stade 4 est décédé sur la commune de Marseillan Plage. Un homme de 70 ans en stade 3, sur la commune de Vendres, a été transporté en détresse respiratoire au centre hospitalier de Béziers. 11 personnes en stade 1 ont été prises en charge par les secouristes (4 à Marseillan, 3 en Agde, 3 à Sète et 1 à Frontignan).

Depuis le début de l’année on déplore déjà 5 personnes décédées par noyade sur le littoral héraultais (le bilan était de 15 décès par noyade sur le littoral pour toute la saison 2024).



Le préfet de l’Hérault tient rappeler que les alertes émises pour un « phénomène de vagues dangereuses » doivent être prises très au sérieux. Les baigneurs doivent impérativement faire preuve de prudence et respecter les consignes des autorités :