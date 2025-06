Pyrénées-Orientales - Une Toulousaine sélectionnée pour représenter la France aux Olympiades internationales de physique 2

Le 18 juillet prochain, la France s’apprête à accueillir un événement scientifique mondial d’envergure : la 55e édition des Olympiades Internationales de Physique (IPhO), qui se tiendra pour la toute première fois en France, à l’École polytechnique (Île-de-France), du 18 au 24 juillet 2025.

Ce concours de prestige, placé sous le haut patronage du Président de la République et organisé par la Société Française de Physique, réunira plus de 90 pays, 1 000 participants et 420 jeunes scientifiques de moins de 20 ans autour de deux épreuves d’excellence (théorique et expérimentale).

Un comité d’honneur exceptionnel, composé de Prix Nobel français de Physique : dont Alain Aspect, Anne L’Huillier, Gérard Mourou et Serge Haroche.

Parmi les cinq jeunes qui représenteront la France figure Marie Gaillard, 17 ans, originaire de Toulouse et élève en classe préparatoire MPSI au lycée Pierre de Fermat.

Passionnée de sciences, Marie s’est déjà distinguée en remportant les Olympiades de mathématiques de Première en 2023 ainsi qu’un prix au Concours général de physique en 2024.