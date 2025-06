OCCITANIE - Stages de seconde : 15 stagiaires accueillis sur les sites TotalEnergies en Occitanie

Stages de seconde :

15 stagiaires accueillis au sein des sites TotalEnergies en Occitanie

Toulouse, le 24 juin 25 – TotalEnergies répond une nouvelle fois à l’opération « Mon stage de seconde » et accueille pour la seconde année consécutive 15 jeunes en classe de seconde générale et technologique sur ses sites occitans de Blagnac, Toulouse et Béziers.

A l’échelle nationale, plus de 1 000 jeunes sont reçus du 16 au 27 juin sur l’ensemble des établissements de la Compagnie en France afin d’approfondir leur découverte des métiers en milieu professionnel et de préparer leur choix d’orientation.

TotalEnergies, engagée pour la formation des jeunes en France

En ouvrant de nouveau ses portes aux lycéens de seconde cette année, TotalEnergies permet à ces jeunes issus de différents milieux sociaux de découvrir les rouages d’une grande entreprise. La Compagnie s’est fixée deux objectifs :

Accueillir deux-tiers d’élèves issus de lycées situés dans des quartiers prioritaires de la ville et d’établissements situés à proximité de nos sites ;

Renforcer l’ancrage local de la Compagnie en accueillant plus de la moitié des lycéennes et lycéens dans nos sites situés en dehors de la région parisienne.

« L’engagement de TotalEnergies en faveur des jeunes se manifeste tout au long de l’année en Occitanieet, plus généralement, sur tout le territoire français. Nous portons ainsi différentes initiatives adaptées à chaque étape de leur parcours académique : des stages de découverte en troisième et en seconde jusqu’aux alternances et stages des grandes écoles et universités. Dans cette démarche, une attention particulière est d’ailleurs portée à l’insertion des jeunes les plus éloignés du monde professionnel ainsi qu’à la féminisation des métiers techniques et business. » déclare Sylvain Panas, Directeur Régional de TotalEnergies en Occitanie.

Cette contribution à l’opération « Mon stage de seconde » s’inscrit par ailleurs dans la continuité des 2 300 recrutements de personnes en CDI et 2 400 CDD, contrats d’alternance et contrats de professionnalisation enregistrés l’année dernière, témoignant du rôle actif de la Compagnie dans le soutien à l’emploi et l’insertion professionnelle.

Une expérience au sein d’une entreprise multi-énergies mondiale

TotalEnergies a mis en place un parcours afin que les lycéens découvrent le monde d’une entreprise multi-énergies internationale et ses nombreux métiers. Il comprend des conférences sur la sécurité au travail, la transition énergétique et des échanges individuels avec notamment des jeunes de l’entreprise. Des sessions de découverte de nos métiers et des ateliers pratiques de rédaction de CV ou d’entrainement au pitch sont également prévues.

Depuis 2017, la Compagnie obtient chaque année le label HappyIndex®Trainees qui permet de connaître et mesurer le point de vue et la satisfaction de ses stagiaires, alternants et contrats de professionnalisation. Elle se positionne dans le top 10 du classement des entreprises de plus de 1 000 stagiaires et alternants en France.