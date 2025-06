Toulouse - 2 nouveaux jeux EXILIX & UTOPIX pour aborder les enjeux des migrations et des discriminations

Depuis 2015, l’association toulousaine EDDHT (École Des Droits Humains et de la Terre) s’est spécialisée dans la conception de jeux collaboratifs pour encourager la participation citoyenne au service d’une société plus juste, solidaire et durable. Après le lancement de REPUBLIX XL en jeux de société en 2020, puis de VIX VERSA et DIPLOMATIX en 2023, deux nouveaux jeux viennent de voir le jour dans leur « laboratoire » de conception pédagogique, destinés à tout type de public : EXILIX et UTOPIX, conçus et fabriqués en France.

« Le jeu de manière générale, dans sa dimension individuelle et collective, et parce qu’il favorise le décentrement, permet de sensibiliser et de mobiliser. Tout comme REPUBLIX XL, DIPLOMATIX et VIX VERSA, les jeux EXILIX et UTOPIX abordent de manière accessible des enjeux de citoyenneté mondiale et de lutte contre les discriminations. » explique Simon Monnier, directeur de l’EDDHT

En vente exclusivement sur https://eddht.org/outils-pedagogiques/

EXILIX, on nait ensemble

EXILIX est un jeu de rôles pour s’initier aux enjeux et aux réalités des parcours de migrations à travers l’incarnation de plusieurs personnages dont les parcours migratoires ont des causes diverses : conflits armés, oppression politique, causes environnementales, études universitaires, suivi de conjoint… Le but du jeu est simple : surmonter les obstacles rencontrés durant le parcours migratoire et atteindre ses objectifs.

« Le jeu brise le tabou de la migration et démontre par un moyen pédagogique et ludique que quitter son pays et ses racines n’est pas un plaisir, il y a toujours un déchirement. Certains personnages peuvent même être eux-mêmes confrontés à la mort, voire mourir. De plus, à tout cela s’ajoutent des problématiques de gestion financière, de morale ainsi que de sociabilité. Le jeu a été réfléchi et coconstruit par des jeunes ayant eux-mêmes connu des parcours de migration. Dans EXILIX, les adolescents à partir de 12 ans incarneront un personnage unique : Zeyna, Olexandr, Noor, Abiola, Candice ou Thomas. Bien qu’ils ne se connaissent pas et viennent d’horizons différents, ils partagent deux choses : leur date de naissance et l’épreuve de l’exil. »

Ce jeu de rôle permet de :

Sensibiliser aux réalités de l’exil : Le jeu met en lumière les parcours migratoires, les inégalités et les défis rencontrés, permettant une meilleure compréhension des problématiques liées à l’exil et aux conditions d’accueil en France.

Développer l’empathie et de la coopération : En incarnant des personnages aux trajectoires variées, les joueurs apprennent à se mettre à la place des autres et à travailler ensemble malgré des situations inégalitaires.

Renforcer les compétences sociales et réflexives : EXILIX stimule la prise de décision, la réflexion critique et le dialogue autour de thématiques complexes, tout en offrant une expérience engageante et éducative.

Une extension digitale gratuite d’Exilix sera également mise en ligne le 30 juin 2025 et permettra d’enrichir le contenu pédagogique du jeu et d’animer un debrief à la suite d’une partie.

Caractéristiques

Tranche d’âge : À partir de 12 ans

Durée : 1H à 1H30

Prix : 65 €

Nombre de joueur.euse.s : 2 à 6 (12 si jeu en duos)

Animateur : Non nécessaire si les joueurs connaissent les règles mais recommandé pour débreifer et approfondir les notions abordées par le jeu



UTOPIX, Hissez Haut l’égalité !

UTOPIX est un jeu de rôles coopératif destiné aux plus jeunes enfants dès 6 ans, dans lequel les participants et participantes vont incarner des pirates embarquant à bord de l’UTOPIX pour résoudre les mystères de l’Hid’Île à travers 4 scénarii traitant de grands thèmes discriminatoires. Chaque quête amenant au trésor permettant de restaurer le vivre ensemble.

Le jeu brise les tabous sur le sexisme, le racisme… grâce à la présence de différents types de pirates féminins et masculins, des pirates d’origines ethniques différentes, des pirates humains, des pirates animaux…

« Les scénarii abordent des situations de harcèlement ou d’exclusion en lien avec le racisme, le sexisme, le validisme (situation de handicap) et l’apparence. En incarnant des personnages ressources pour rejouer la scène, les enfants tentent de trouver ensemble des solutions pour garantir le respect des personnes et de leurs droits.

Utopix n’est pas une compétition, mais une aventure collective et coopérative où les joueurs doivent unir leurs forces pour relever les défis.

Cette approche favorise :

La solidarité : Tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble, renforçant ainsi l’entraide.

L’esprit critique : Les décisions prises par les joueurs les encouragent à analyser les situations et à évaluer leurs conséquences.

La communication : Chaque joueur doit exprimer ses idées et écouter celles des autres pour élaborer des stratégies communes. »

UTOPIX invite les enfants à incarner des personnages dans un univers fictif inspiré des défis réels du monde contemporain.

Ce format de jeu de rôle permet :

L’immersion active : Les joueurs s’approprient les thématiques en se mettant à la place des protagonistes, ce qui les pousse à réfléchir sur des enjeux comme l’inclusion, la justice, et la solidarité.

Le développement de l’empathie : En jouant un rôle, les enfants apprennent à comprendre les perspectives et émotions des autres, une compétence clé pour les relations humaines.

La coopération : Chaque joueur apporte sa pierre à l’édifice pour construire un monde meilleur, favorisant le travail d’équipe et l’échange d’idées.

Caractéristiques

Tranche d’âge : À partir de 6 ans

Durée : 30 min pour une scène / 1H30 pour un scénario complet

Prix : 50 €

Nombre de joueur.euse.s : 2 à 6

Animateur : Nécessaire car il faut un meneur de jeu