FRANCE - Marche pour récolter les déchets et sensibiliser sur les tiques à Chamberet

Harmonie Mutuelle, en partenariat avec l’association Corbier Oxygène, organisait ce vendredi 20 juin une marche pour collecter les déchets. Une douzaine de participants se sont réunis et ont collectés finalement très peu de déchets sur le parcours, hormis des mégots autour des tables de pique-nique ! C’était néanmoins une manière simple et efficace de contribuer à la protection de l’environnement, en alliant activité physique, utilité sociale et convivialité, puisque la démarche était expliquée à chaque rencontre sur le parcours.

Puis, à 18h30 se tenait à la salle des fêtes de Chamberet une conférence sur "Tiques & Maladie de Lyme : Prévention, gestion des risques et parcours de soins", animée par le Professeur Jean-François Faucher, Chef de service de l'unité d'infectiologie du CHU de Limoges, qui a passionné une soixantaine de participants.

« Le Limousin, avec ses forêts denses, prairies humides et zones bocagères, figure parmi les régions les plus touchées par la maladie de Lyme en France. Cette infection bactérienne transmise par la morsure de tiques infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi peut engendrer des symptômes graves si elle n’est pas traitée à temps. Le Professeur Faucher a néanmoins été plutôt rassurant et nous a donné quelques pistes de prévention, notamment pour éviter les piqûres de tiques. Par exemple : porter des vêtements couvrants, clairs, rentrer les pantalons dans les chaussettes, utiliser un répulsif cutané, rester sur les sentiers balisés, éviter les herbes hautes et broussailles, vérifier régulièrement vos vêtements, inspecter minutieusement le corps, surtout les zones chaudes et pliées (aisselles, aine, creux des genoux, derrière les oreilles), et bien-sûr examiner aussi les enfants et les animaux de compagnie.

En cas de piqûre, il s’agit d’agir vite. Si une tique est accrochée, il faut la retirer le plus tôt possible, de préférence à l’aide d’un tire-tique, désinfecter la zone et la surveiller pendant un mois.

???? Dans les jours ou semaines suivant une morsure, il est nécessaire de consulter le médecin traitant si une plaque rouge s’étend autour du point de morsure (possible érythème migrant), et/ou si l’on ressent des douleurs articulaires, maux de tête, fièvre, fatigue anormale.

Le professeur Faucher a pour finir donner quelques explications sur le parcours de soins possible et les études en cours.

???? En résumé : Pratiquer une activité physique régulière est indispensable pour préserver sa santé, il ne faut donc pas se priver de sorties extérieures. Il faut simplement avoir à l’esprit que, la prévention est, comme dans de nombreux domaines, notre meilleure défense.

Cette journée était totalement orientée vers l’éco-santé, un mouvement lancé par Harmonie Mutuelle, et qui porte des valeurs que nous partageons lors de nos actions ».

Témoignage de Jacques Faugeras, élu d’Harmonie Mutuelle, président de la commission en charge des partenariats.

Une marche pour agir pour la préservation de l’environnement et de la santé

Environ 2.01 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde entier, cela équivaut à environ 1.2 kg de déchets par personne par jour.

En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé. Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement en coorganisant ces éco-marches solidaires. » déclare Magali Blanchet, directrice régionale Harmonie Mutuelle – Nouvelle-Aquitaine.

Une conférence pour s’informer sur "Tiques & Maladie de Lyme : Prévention, gestion des risques et parcours de soins"

Entre le printemps et l'automne, quand nous sommes plus enclins à fréquenter les espaces boisés et les prairies avec des herbes hautes, les tiques peuvent s'y cacher et piquer. La piqûre d'une tique peut transmettre la maladie de Lyme (infection liée à une bactérie), le Limousin est une des régions françaises les plus touchées.

Les tiques Ixodes ricinus, l’espèce qui pique le plus fréquemment l’homme, aiment les milieux humides pour survivre, et habités d’une grande diversité d’animaux (rongeurs, chevreuils, oiseaux et lézards) pour se nourrir et se reproduire.

Il faut aussi régulièrement déparasiter les animaux domestiques, que ce soit mécaniquement (avec brosse et peigne) ou à l’aide de révulsifs ou d’acaricides.

Il faut préférer les sentiers bien entretenus et éviter les hautes herbes.

– Avant une activité en nature :

Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements longs. J’utilise un répulsif en respectant le mode d’emploi (pour les enfants, les femmes enceintes…) ;

– En balade dans la nature ou au jardin :

Je reste sur le sentiers et j’évite les hautes herbes. Pour un pique-nique, je peux utiliser une couverture claire étendue sur le sol ;

– Après une activité en nature :

J’inspecte soigneusement mon corps, plusieurs jours de suite. J’inspecte aussi mes animaux de compagnie ;

– Après avoir été piqué par une tique :

J’enlève rapidement la tique à l’aide d’un tire-tique, puis je désinfecte. Pendant un mois je surveille la zone piquée. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement.

Une éco-marche et une conférence pour apporter des solutions collectives, efficaces et durables aux défis de santé d’aujourd’hui

Avec le mouvement de l’Éco-santé, l’entreprise mutualiste à mission souhaite accélérer le recours aux solutions concrètes qui existent déjà et en construire collectivement de nouvelles. Pour y parvenir, Harmonie Mutuelle lance le mouvement autour de trois piliers :

AGIR PLUS TÔT pour faciliter et insérer, dans le quotidien des Français et au sein des entreprises, un recours plus important aux solutions de prévention existantes.

AGIR PLUS VITE pour sensibiliser et orienter vers des prises en charge rapides pour tous.

AGIR AUTREMENT pour accompagner un changement culturel d’approche, et privilégier des solutions à impact positif sur l’écosystème et les ressources.

« L’Éco-santé, c'est à la fois une conviction et un mouvement. C’est la conviction que la santé est un bien commun dont nous devons prendre soin, à l'échelle individuelle et collective, pour la rendre durable. C’est aussi un mouvement qui consiste à donner les moyens d’agir sur sa santé. C’est également une mission d'intérêt général, que nous poursuivons, en adéquation avec notre raison d’être[1] et portés par nos valeurs : l’universalité, la solidarité, le mutualisme… C’est enfin, un appel, car nous invitons l’ensemble de nos parties-prenantes à rejoindre le mouvement afin qu’elles puissent, elles aussi, devenir des acteurs de l’Éco-santé ! Comme les partenaires et participants à notre marche écocitoyenne et conférence portant sur les "Tiques & Maladie de Lyme : Prévention, gestion des risques et parcours de soins"»

déclare Magali Blanchet, directrice régionale Nouvelle-Aquitaine d’Harmonie Mutuelle.