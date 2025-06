MARSEILLAN - Marseillan va reprendre en main sa promotion touristique : Une décision historique au cœur des débats

Marseillan va reprendre en main sa promotion touristique : Une décision historique au cœur des débats



Lors du conseil municipal du 24 juin, la commune de Marseillan a voté la reprise de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme », actuellement détenue par Sète Agglopôle Méditerranée. Cette délibération n°32, portée par Dominique Cupoli, marque un tournant après des années de gestion intercommunale, suscitant des prises de parole enthousiastes et deux abstentions.

Les raisons d’un retour au communal

Le maire Yves Michel justifie cette démarche par plusieurs arguments :

Une gestion plus efficace : Les professionnels locaux du tourisme affirment que la promotion était mieux assurée avant son transfert à l’agglomération en 2022.

Les professionnels locaux du tourisme affirment que la promotion était mieux assurée avant son transfert à l’agglomération en 2022. La maîtrise des finances : Près de 700 000 € de taxe de séjour, perçus par l’agglomération, seraient mieux utilisés en interne pour des actions ciblées.

Près de 700 000 € de taxe de séjour, perçus par l’agglomération, seraient mieux utilisés en interne pour des actions ciblées. Un cadre légal favorable : La loi de 2019 permet aux stations classées (comme Marseillan depuis 2018) de reprendre cette compétence après avis de l’agglomération.

Un débat animé : soutiens et réserves

David Sauvade s’est abstenu, évoquant des risques de « dysfonctionnements » en cas de machine arriére en s'interrogeant sur les statuts du personnel. Il est inquiet sur les défis opérationnels : « Le dossier a l'air bien ficelé ...Mais j'espère que vous avez raison,et que vous savez exactement ce que vous faites"

Johann Grosso a voté pour, soulignant la nécessité de répondre aux attentes des commerçants et hébergeurs locaux : « On a besoin de souplesse pour des décisions au cœur des acteurs touristiques ».

Prochaines étapes vers un office de tourisme communal :

La commune devra :

Solliciter l’avis de Sète Agglopôle Méditerranée (délai de 3 mois).

Créer un office de tourisme communal sous forme d’EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial).

Réorganiser la gestion de la taxe de séjour, qui reviendra à la commune.

Synthèse des enjeux

Cette décision cristallise un conflit entre logique de proximité et mutualisation intercommunale. Si la commune y voit un levier pour une promotion plus agile et centrée localement, ses détracteurs redoutent des coûts cachés et une fragmentation des efforts. L’avis de l’agglomération, attendu d’ici fin septembre, sera décisif pour concrétiser cette reprise historique.