BASSIN DE THAU - La Malaïgue : La surveillance et la Prévention pour protéger la Lagune de Thau

La Malaïgue : La surveillance et la Prévention pour protéger la Lagune de Thau



La malaïgue, phénomène d’anoxie menaçant les écosystèmes aquatiques, refait surface avec l’arrivée des fortes chaleurs estivales. Caractérisée par une chute brutale du taux d’oxygène dans l’eau, elle provoque des mortalités massives chez les coquillages, mettant en péril l’économie conchylicole locale. Face à ce risque, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) et ses partenaires maintiennent une vigilance accrue depuis 2007 pour anticiper et limiter les impacts.

#Zoom sur le suivi préventif et régulier

Un dispositif de surveillance renforcée est déployé chaque été :

Mesures en temps réel : sondes automatiques (CRCM) et prélèvements (Ifremer, Cépralmar) analysent oxygène, température et salinité.

sondes automatiques (CRCM) et prélèvements (Ifremer, Cépralmar) analysent oxygène, température et salinité. Alerte précoce : Les données, accessibles via des tableaux et cartes colorées, informent les conchyliculteurs dès les premiers signes de danger.

Les données, accessibles via des tableaux et cartes colorées, informent les conchyliculteurs dès les premiers signes de danger. Protection des coquillages : En cas de crise, les professionnels relocalisent leurs stocks pour éviter les pertes.

Un Réseau Partenarial Mobilisé

Le SMBT coordonne l’action de :

Sète Agglopôle Méditerranée (mesures en rive nord),

CRCM (sondes haute fréquence),

Ifremer et Cépralmar (analyses complémentaires).

Bulletin du 23-24 juin 2025 : Les premiers relevés indiquent une stabilité, mais la vigilance reste de mise avec l’élévation prévue des températures.