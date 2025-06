Toulouse - Retour sur Let's Coop qui a placé le mouvement coopératif au cœur des échanges

2025 a été promulguée année internationale des coopératives par l’ONU avec pour thème “Les coopératives construisent un monde meilleur”. Toulouse et sa Région dénombrent de nombreuses SCOP et SCIC parmi lesquelles Enercoop Midi-Pyrénées, Citiz, Clutch, .Repliq, Les Halles de la Cartoucherie, Virgocoop qui organisaient la première édition de Let’s Coop ce jeudi 19 juin aux Halles de la Cartoucherie à Toulouse, avec les soutiens de La Nef, Enercoop, Les Licoornes.

Plus d’une centaine personnes a assisté aux conférence, ateliers, table-ronde, et diverses animations festives, gratuits et ouverts à tou.te.s, rassemblent acteur.ices de terrain, chercheur.euses et institutionnel.les de l’écosystème de la coopération tout au long de la journée, et jusqu’à même une heure avancée de la soirée.

https://letscoop.fr/

Au programme de la journée :

13h45 – Conférence d’ouverture “Le modèle coopératif comme réponse aux dérives du capitalisme” avec Jacques Prades, Maître de conférences de sciences économiques, Responsable scientifique et co-fondateur du Centre européen de ressources sur les initiatives solidaires et entreprises sociales (Cerises).

14h45/ 15h45– Ateliers coopératifs - Gouvernance partagée, communication coopérative, engagement bénévole, pub éthique, visite d’Abricoop… Deux sessions pour explorer les pratiques des coopératives du territoire aux côtés de leurs salarié·es et bénévoles.

16h45 – Table ronde “Coopération : nouvelle loi de la jungle ?” avec Hélène Cabanes, chercheuse en sciences sociales, Chahin Faïq, secrétaire général des Licoornes et Laurent Chauveau, co-gérant de la scop Ecozimut.

18h00 – Animations festives & engagées sur la Place des Libertés Communales

Vélo sound system, échassier·es, quiz, friperie, photomaton…

Un moment convivial et ouvert à tou·tes pour (re)découvrir le monde coopératif.

21h30 – Soirée musicale (dans les Halles) - DJ set avec Laba & Co – entrée libre.

Pourquoi Let’s Coop ?

Pendant que le système dominant continue de courir après le profit à tout prix, malgré les crises, les alertes et les urgences, nous, coopératives, nous agissons. Ici, dans nos régions, dans nos métiers, nous expérimentons chaque jour des alternatives concrètes, écologiques et solidaires.

Mais trop souvent, nous avançons en parallèle. Alors on se questionne : et si on avançait ensemble ?

Let’s Coop est né de cette conviction :

Rassembler nos forces.

Décloisonner nos périmètres.

Créer un événement qui représente la richesse, la diversité et la force du modèle coopératif.

Plaidoyer pour proposer un autre modèle d’entreprise

Aujourd’hui, le système qui repose depuis des décennies sur l’exploitation des ressources, la recherche du profit quoi qu’il en coûte, la surconsommation, la croissance toujours plus… vit toujours sa meilleure vie.

Les coopératives, une réponse, des réponses !

Nos structures proposent un autre modèle économique. Un modèle qui remet du sens dans les actions que nous menons. L’humain et le territoire sont au cœur des préoccupations et des raisons d’être de nos entreprises. Ce n’est pas juste “travailler ensemble”. C’est décider ensemble, agir ensemble, partager les responsabilités et les résultats du travail. C’est choisir l’entraide plutôt que la compétition.

Les coopératives existent depuis plus de 200 ans et prennent aujourd’hui des formes variées : Sociétés coopératives SCOP où les salarié⋅es détiennent au moins 51% du capital et 65% des droits de vote, Sociétés Coopératives d’Intérêt collectif (SCIC) qui permettent à des acteurs divers de se rassembler autour d’un objet social d’intérêt public, les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE)… chacune propose une autre manière d'appréhender l’activité salariée avec l’idée ce que l’on construit à plusieurs est plus solide, plus juste, plus vivant.

Se mettre en mouvement ensemble.

On oublie qu’on fait partie d’un tout plus grand, d’un mouvement coopératif riche et vivant. On a voulu bousculer un peu ça et affirmer que l’intercoopération est un levier de transformation radicale.

Let’s Coop, c’est notre façon de dire : vous n’êtes pas seul·es. Et si on avançait ensemble ? Alors on vous attend. Pour discuter, s’inspirer, se questionner, et fêter la coopération comme on la vit : joyeuse, exigeante, collective.



Conférence d’ouverture “Le modèle coopératif comme réponse aux dérives du capitalisme”

Jacques Prades, Maître de conférences de sciences économiques, Responsable scientifique et co-fondateur du Centre européen de ressources sur les initiatives solidaires et entreprises sociales (Cerises), travaille depuis de nombreuses années sur le sujet des coopératives. Il est revenu sur des exemples européens qu’il a visité pour montrer comment le modèle coopératif peut répondre aux dérives du capitalisme en présentant les points positifs mais aussi les contraintes et faiblesses de ce modèle.

Pourquoi une dimension festive et culturelle ?

Parce qu’on ne construit pas un autre monde uniquement avec des outils du monde professionnel. On le construit aussi avec du lien, de la joie, de l’imaginaire. En mêlant fête et culture, Let’s Coop devient un espace vivant où l’on se rencontre autrement, où l’on transmet nos valeurs sans jargon, où l’on partage ce qui nous anime au-delà des métiers.

Cette dimension permet aussi au grand public de (re)découvrir le monde coopératif sous un prisme sensible, accessible, enthousiasmant. En ajoutant cette dimension à Let’s Coop, on affirme que transformer l’économie passe aussi par la transformation des récits, des pratiques et des émotions. Célébrer, c’est déjà résister. Créer, c’est déjà coopérer.

Les coopératives du territoire et leurs partenaires Cartoucirc, Abricoop, Citoy'ENR, ECLR, La Maison du Vélo, Les Munitionnettes, La Coopérative Funéraire Occitane, Consign’up... ont fait le show devant les Halles.

Au programme, quiz, jeux et animations variées pour (re)découvrir le monde coopératif et les sujets qu'il englobe.

Et pour toujours plus de festivités, Clutch proposait une programmation culturelle :

Le vélo sound system Ataraxia : pédalez pour s'ambiancer

Les grands échassiers de la Compagnie Être Re

Et plein d'autres surprises !

De 21h30 à minuit se tenait une soirée survoltée en musique dans les Halles - gratuite, ouverte à tous et toutes avec le DJ set de Laba & co.

Les mots des co-organisateurs

« L’occasion de souligner le rôle essentiel que les coopératives jouent dans la réalisation des Objectifs de Développement Durables portés par l’ONU, les positionnant ainsi comme des solutions essentielles aux défis mondiaux d’aujourd’hui. Ce que nous éprouvons depuis 10 ans en contribuant à la nécessaire transition énergétique dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales. Ce thème met également l’accent sur la capacité unique des coopératives à transformer radicalement l’économie avec de nouveaux modèles qui permettent de faire vivre au sein des territoires un idéal écologique, démocratique et solidaire.

En organisant Let’s Coop avec d’autres coopératives, nous témoignons de la construction d’une société de la solidarité, de la justice sociale, de la démocratisation de la sphère économique ou encore de la transformation de nos modes de produire et de consommer au service de la transition écologique. »

témoigne Loïc Blanc, coordinateur général d’Enercoop Midi-Pyrénées.

« Virgocoop, la coopérative citoyenne des nouvelles filières textiles, contribue à la transformation de l'économie par l'écologie, l'éthique et la solidarité. Let's coop, c'est une manière, en Région Occitanie, de montrer toute l'énergie et la dynamique coopérative existante. En faisant du commun ensemble, nous proposons de vraies alternatives dans tous les domaines ! »

souligne Johann Vacandare, cofondateur et directeur général de Virgocoop

« Citiz Occitanie est la coopérative toulousaine qui propose un service d’autopartage d’intérêt collectif et à but non lucratif en Occitanie depuis plus de 15 ans : 15 ans que nos véhicules partagés sur la métropole toulousaine libèrent l’espace public des véhicules individuels, 15 ans que nous sommes le complément indispensable de toutes les mobilités du quotidien : vélo, marche, transports en commun …

Nous sommes fiers que cette année 2025 soit proclamée année des coopératives par l’ONU.

L’occasion de mettre sous les projecteurs les coopératives dans le monde, mais aussi celles du territoire qui, dans l’ombre, œuvrent et luttent au quotidien pour porter et démontrer qu’une autre vision de l’économie est possible : plus sobre et solidaire, mais surtout plus viable et désirable.

Le développement et le succès de nos coopératives le démontrent chaque jour ! Nous œuvrons dans tous les secteurs de l’économie : énergie, finance, mobilité, téléphonie, textile, habitat, alimentation, entre autres … Nous ne sommes pas une utopie, nous sommes bien là, soutenus par des milliers, des millions de citoyens et citoyennes qui veulent se réapproprier la connaissance et la maîtrise de ces domaines, essentiels à leurs vies quotidiennes.

Faire ensemble pour les communs est dans notre ADN. C’est ce que nous démontrons encore au travers de l’organisation de cet événement. Bienvenue à Let’s Coop ! »

précise Alexandre Jouaville, Directeur Général de Citiz Occitanie.

« Dans cette période de morosité ambiante, où seule l’intelligence artificielle semble soulever les foules, il est nécessaire de montrer qu’il existe une économie radicalement optimiste, tournée vers l’humain et le vivant. Let’s Coop offre l’opportunité de revendiquer ce modèle économique alternatif, de faire corps et de montrer que les solutions portées par les coopératives sont viables et porteuses d’optimisme. »

Aurélien Vialette, co-gérant de Repliq.

Photo crédit Titou Yutori