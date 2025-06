MARSEILLAN - Le budget 2024 adopté sans éteindre les polémiques ...

Marseillan 2024 : Un budget sous tension entre obligations légales et ambitions municipales

Le dernier conseil municipal a dévoilé le Compte Financier Unique 2024 dans un climat serein. Derrière l’affichage d’un excédent de fonctionnement de 1,9 million d’euros se cachent des réalités plus complexes : une hausse mécanique des dépenses, des recettes exceptionnelles, et des choix d’investissement qui continuent de diviser.

Dépenses de fonctionnement : Une augmentation sous contraintes

Les dépenses ont progressé de 4,8 % (passant de 14,5 M€ en 2023 à 15,2 M€ en 2024), mais cette hausse n’est pas le fruit d’un laxisme budgétaire.

Elle s’explique par des obligations légales et des coûts incompressibles :

Revalorisation du point d’indice des fonctionnaires (+1,5 % en juillet 2023, impact année pleine : +99 k€).

Refonte des grilles salariales pour les bas salaires (+43 k€).

Surveillance des plages (+16 k€) et recensement de la population (+74 k€), une charge exceptionnelle.

Hausse des assurances multirisques (+23 k€) et organisation du festival country irlandais (+60 k€).

"Ces dépenses sont statutaires. On ne peut pas les éviter, mais elles grèvent notre marge de manœuvre", a concédé le maire.

Les charges de personnel représentent désormais 58 % du budget de fonctionnement, une part stable mais lourde pour les finances communales.

Recettes : Le paradoxe des cessions et de la fiscalité ciblée

Les recettes ont bondi de 23,1 %, une performance en trompe-l’œil :

1,63 million d’euros provient de la vente du domaine Théorix.

1,35 million de la cession des Marseillanettes.

500 000 € de la station-service.

Ces ressources non récurrentes masquent une fiscalité locale qui reste mesurée sur tous les postes ... à l'exception d'un seul :

La seule hausse significative concerne la taxe sur les résidences secondaires, majorée de 60 %. Une décision politique assumée : "Marseillan est en zone tendue. Cette majoration incite les propriétaires à louer à l’année plutôt que de garder des logements vacants", a défendu le maire. Marseillan n'est pas une exception 38 % des communes ont instauré la majoration à son taux maximal, ce pourcentage monte a 51 % pour les communes des stations touristiques en zones tendues provoquant des levées de bouclier nombreuses dans les communes littoral.

Le Collectif Résidents Secondaires Marseillanais emmené par Bernadette Noël compte déjà 526 Membres et devrait prendre ce Vendredi 27 Juin à 18 h 30 Place du Marché une tournure plus politique. Il y est annoncé une rencontre possible avec les animateurs du Collectif ainsi qu'avec " des personnalités politiques marseillanaises qui les assurent de leur bienveillance"

À noter : Les taux d’imposition des résidences principales ne sont pas concernées et restent inchangés (Le taux foncier bâti à 23,39 %, et non bâti à 52,65 %) placent la commune dans le tiers inférieur des villes les moins taxées du département. "Nous maintenons un effort fiscal raisonnable malgré les investissements", a insisté l’édile.

Investissements : 7 millions d’euros entre urgences et polémiques

Le budget d’équipement reste ambitieux (7 M€), mais son exécution cristallise les tensions :

2,475 millions pour le complexe sportif (dont les dépassements ont alimenté le débat).

1,55 million pour les travaux de voirie (dont la piste cyclable du Chemin de la Croix de Fer).

238 000 € pour l’acquisition de véhicules électriques (dont une balayeuse et des triporteurs).

L’opposition a dénoncé des "choix opaques", notamment le recours à une entreprise en situation de sauvegarde puis de liquidation pour certains marchés. "Quand une société ferme ses portes pendant les travaux, c’est le contribuable qui trinque", a taclé David SAUVADE . La majorité rétorque que "la maîtrise d’œuvre a permis de sauver les projets" et de mener a bien ce dernier . Parallelélement , il n aurait pas été légal d'écarter un soumissionnaire a plus forte raison s'il etait le moins disant uniquement parce que cett entreprise était sous surveillance ou dans une situation fragile tant qu'elle ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’exclusion prévue par la loi (cf. Code de la commande publique, articles L.2141-1 à L.2141-5).



Pour Johann GROSSO la présentation de ce budget démontre que " si nous n'avons pas d'investissemment nous économisons,.. mais cela ne peut durer dans le temps. En qualité de conseiller municipal et d'utilisateur régulier du complexe sportif, il questionne plus " globalement sur la qualité de certains equipements dont il espére voir vérifier la bonne réalisation par l'assitance en maitrise d'ouvrage.Il salue neanmoins dans l'esprit cette nouvelle structure. "

Indicateurs financiers : Une dette mieux maîtrisée

La stratégie de désendettement porte ses fruits :

Capital restant dû : 28 M€ en 2024 (contre 30,5 M€ en 2023), grâce aux cessions.

La capacité de remboursement passe à 6,6 ans, son niveau le plus bas depuis dix ans contre 10,8 ans en 2023 .

Épargne nette : +1,8 M€, un rebond spectaculaire après le creux de 2023 (0,1 M€).

"Ces chiffres montrent que nous reprenons la main sur nos finances", s’est félicité le maire. Mais l’opposition nuance : "Sans les ventes d’actifs, le tableau serait moins rose" ( David Sauvade )

2025, l’année de tous les défis

Avec 1 million d’euros de besoins de financement à couvrir et des subventions en attente, l’équipe municipale devra concilier rigueur et projets structurants.

David SAUVADE indique que " Le train de vie de la municipalité ne correspond pas a celui des marseillanais et souhaite des comptes plus transparents et des logements plus accessibles.Plus généralement il applaudit à la réduction de la voilure en dépense en indiquant qu'elle a été réalisée par les cessions d actifs ... avant de conclure " Je vous engage a continuer dans cette voie ! "

À suivre : Un article sur la reprise par la Commune de Marseillan de la compétence «promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme » est a paraitre ...

