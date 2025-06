Montpellier - LATTARA, la nouvelle brasserie chic qui s'installe à Montpellier

Dans le cadre architectural emblématique du RBC Design Center, signé Jean Nouvel, un nouvel écrin dédié à l’art de vivre à la française vient d’éclore : Lattara. Pensé comme un lieu de vie élégant et chaleureux, Lattara entend réinventer le format de la brasserie urbaine. Ni guindée ni figée dans le passé, cette nouvelle adresse s’installe au cœur d’un des quartiers les plus dynamiques de Montpellier. Pour le 14 juillet, Lattara invite les montpelliérains à venir profiter de sa terrasse, face au feu d’artifices, avec un menu spécial préparé pour l’occasion.

Un ancrage local, une ambition d’excellence

Aux commandes de ce projet, Alexandre Grimaud et Maxime Boisset. Alexandre Grimaud est un restaurateur montpelliérain qui a été formé dans les plus belles maisons, dont Plaza Athénée. Après avoir supervisé pendant un an le restaurant du chef Alain Ducasse à Doha, au Qatar – en plein cœur du Musée National pendant la Coupe du Monde –, il revient en terres montpelliéraines avec la volonté de créer un lieu qui lui ressemble : élégant, accessible, sincère. « Avec Lattara, je voulais rendre hommage à mes racines, à cette ville qui m’a vu grandir, tout en m’inspirant de ce que j’ai appris à l’international. Lattara, c’est une vision moderne de l’hospitalité ».

À seulement 28 ans, Maxime Boisset signe quant à lui sa troisième ouverture de restaurant avec Lattara.

Une cuisine française moderne et accessible

Aux fourneaux, Thomas Gancia Boulanger propose une carte inspirée des classiques de la cuisine française, revisitée avec légèreté et justesse. Sa signature : des assiettes lisibles, un gros travail sur les sauces, une attention portée aux produits et à l’équilibre des saveurs. Le chef revendique une gastronomie réconfortante, sans esbroufe, portée par des cuissons précises et des assiettes qui parlent vrai. Le midi, un plat du jour à 24€ et un menu business hebdomadaire à 44€ permettent aux actifs de profiter d’un déjeuner raffiné. Le soir, on prend le temps : plats signature préparés au guéridon, tartares dressés à la minute, crème brûlée flambée en salle… Un retour aux gestes du vrai service à la française, avec une touche contemporaine.

Une brasserie d’aujourd’hui

Lattara ne se contente pas d’être un restaurant. C’est un lieu de rendez-vous vivant, ouvert du mardi au samedi, le midi comme le soir, où l’on peut déjeuner au calme, célébrer un événement en salle privatisée ou simplement savourer un apéritif face au coucher de soleil. Avec sa terrasse baignée de lumière face au miroir d’eau, Lattara est une invitation à prendre le temps, bien manger et se retrouver. Les producteurs ont été méticuleusement sélectionnés. On retrouve parmi eux : Maison Tarbouriech (huîtres), Maison Aristides (légumes), Maison Conquet (viandes), L’Europeain (volailles de Bresse), Johann Guison (poissons), Château Castillon (caviar)...

Le restaurant propose également une programmation estivale de qualité :

Soirée jazz tous les premiers mercredis du mois avec Marie Jeanne Swing & Co ;

Soirée du 14 juillet : dîner spécial offrant une vue imprenable sur le feu d’artifice.

Trouver Lattara