MARSEILLAN - Bossa Nova & Grillades : L'Apéro Concert Envoûtant de l'Ana Cruise Quartet à la MJC de Marseillan !

"Bossa Nova & Grillades : L'Apéro Concert Envoûtant de l'Ana Cruise Quartet à la MJC de Marseillan !"



Samedi 28 juin, la cour de la MJC de Marseillan vibrera aux rythmes sensuels de la bossa nova avec l’Ana Cruise Quartet. Entre jazz raffiné, grillades estivales et ambiance conviviale, cet apéro concert gratuit promet une soirée inoubliable sous les étoiles.

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Marseillan lance l’été en beauté avec son traditionnel Apéro Concert, samedi 28 juin dès 19h. Pour cette édition, place à l’élégance brésilienne avec l’Ana Cruise Quartet, formation qui promet d’embraser la cour de la MJC d’un jazz envoûtant et d’un répertoire bossa nova captivant.

Menée par la chanteuse Gabrielle Brown, dont la voix chaude et les arrangements sophistiqués ont séduit de nombreux festivals le quartet revisite les classiques d’Antônio Carlos Jobim ou João Gilberto avec une modernité rafraîchissante. Guitares envoûtantes, percussions subtiles et mélodies ensoleillées : une invitation au voyage entre Rio et Marseillan !

Entrée libre et participative

Comme toujours aux apéros concerts de la MJC, l’accès est gratuit, mais les musiciens comptent sur la générosité du public via une participation "au chapeau". Côté restauration, la buvette proposera boissons et grillades à prix doux, accompagnées d’une petite restauration maison. Une formule idéale pour un dîner estival en musique.

Infos pratiques

Réservation conseillée (places limitées) :

???? 04.66.67.33.35

secretariat@mjcmarseillan.fr

Adresse : 10 Bd Marius Roqueblave, Marseillan

Site : www.mjcmarseillan.fr