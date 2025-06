Haute-Garonne - La Fondation de France recherche des bénévoles en Haute-Garonne

La Fondation de France du Sud-Ouest lance un appel au bénévolat pour renforcer ses actions sur le territoire de la Haute-Garonne.

Avec ses 18 bénévoles et 4 salariés, la Fondation de France du Sud-Ouest soutient chaque année plus de 1 150 projets dans des domaines aussi variés que l'habitat, l’enfance, l’environnement et la santé. Aujourd’hui, elle recherche activement de nouveaux bénévoles pour poursuivre son engagement en faveur des causes locales et répondre aux besoins grandissants de la société. En 2024, plus de 12,5 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir des projets en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec 44 fondations abritées.

Après avoir exploré plusieurs métiers liées à l'action sociale et solidaire, et s'être investie dans un centre de bénévolat pendant 10 ans, Sylvie, correspondante territoriale en Haute-Garonne, recherchait la continuité dans ses engagements : "J'avais envie de rester en lien avec cet écosystème, d'agir pour mon territoire et de disposer de nouveaux moyens pour soutenir les acteurs associatifs."

Pour rejoindre la Fondation de France Sud-Ouest : sudouest@fdf.org