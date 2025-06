BASSIN DE THAU - Le canal du Midi se met en fête : une trentaine d'escales pour célébrer un joyau vivant du patrimoine

Le canal du Midi se met en fête : une trentaine d’escales pour célébrer un joyau vivant du patrimoine

Du 4 au 6 juillet 2025, les berges du canal du Midi s’animent une nouvelle fois à l’occasion des Escales du canal. Cette manifestation festive, désormais bien ancrée dans l’agenda estival, revient pour une 4e édition placée sous le signe de la convivialité, du patrimoine vivant et de l’identité fluviale du Sud.

Organisées à l’initiative de l’Entente pour le canal du Midi et coordonnées par Voies navigables de France (VNF), les Escales ont pour mission de rassembler habitants et touristes autour de ce fleuve tranquille aux allures de trait d’union entre territoires, histoires et générations. De Toulouse à Marseillan, plus de 20 communes jalonnant ce ruban d’eau mythique accueilleront une diversité d’animations gratuites et ouvertes à tous : concerts, ateliers, marchés de producteurs, visites guidées, expositions, repas partagés, et bien plus encore.

À Marseillan, point d’orgue méridional de cette programmation, les festivités auront lieu au bord du port fluvial, dans un décor où le canal semble hésiter entre lagune et Méditerranée. Ici comme ailleurs, les Escales deviennent un moment de rencontre entre habitants et visiteurs, entre cultures et terroirs, entre mémoire et modernité. La plupart des communes ont imaginé un espace de détente avec restauration locale et buvette, pour prolonger l’ambiance festive jusque sous les étoiles.

Marseillan (34) Samedi 5 juillet de 19h à 22h

Pointe des Onglous

Concert de «Highway» 20h30

Soirée en partenariat avec le festival Jazz à Sète

Petite restauration sur place

Durant tout le week-end et jusqu'au 23 juillet

Exposition "Sur les traces de canal Royal" à la médiathèque La Fabrique de Marseillan

Exposition historique et ludique au sujet de la construction du Canal du Midi et de la ville de Sète. Parcours adulte et circuit enfant.

Une exposition de Sète agglopole méditerranée en partenariat avec la Ville de Marseillan.

L’événement prend aussi une valeur symbolique : mettre en lumière un ouvrage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, dont la beauté, l’ingéniosité et la richesse écologique appellent à la préservation. Construit au XVIIe siècle, le canal du Midi n’est pas qu’un vestige historique : il est une artère vivante que l’on traverse, que l’on habite, que l’on raconte. En coordonnant cet événement, VNF et les collectivités réaffirment leur engagement pour faire du fluvial un véritable moteur de développement économique, social et culturel.

Pour connaître le programme précis dans chaque commune, une seule adresse :

www.canal-du-midi.com