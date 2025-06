MARSEILLAN - "Une Exposition à Visage Découvert : L'A.M.E.A. Dévoile ses Trésors !"

"Une Exposition à Visage Découvert : L’A.M.E.A. Dévoile ses Trésors ! : Exposition annuelle de l'A.M.E.A. au théâtre de Marseillan, du 1er au 16 juillet 2025 !

L’AMEA invite à un voyage artistique autour des masques à Marseillan

L’Association Marseillanaise d’Expression Artistique (A.M.E.A.) présente son exposition annuelle, "Des Masques et Nous", du 1er au 16 juillet 2025 au Théâtre Henri Maurin de Marseillan. Cet événement promet une immersion captivante dans l’univers des masques, mis en scène à travers des sculptures, des peintures (acrylique, huile, aquarelle) et des céramiques. Une quarantaine de créations uniques, fruit du travail passionné des adhérents, seront exposées, offrant aux visiteurs une expérience artistique riche et variée.

Les horaires d’ouverture sont de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, avec une nocturne le jeudi 3 juillet.



Ne manquez pas la soirée poésie "Des Gens d’Ici" le jeudi 10 juillet, animée par les mots des participants et accompagnée à la guitare sèche par Jean Luc Béa. Un moment convivial où l’art se mêle à l’émotion et à la musique.

L’A.M.E.A. vous attend nombreux pour partager cette célébration de la créativité. Que vous soyez amateurs d’art ou simplement curieux, cette exposition est l’occasion de découvrir des talents locaux et de vivre des instants uniques.