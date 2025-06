Pyrénées-Orientales - Municipales à Perpignan et dans les PO : Génération.s rejoint Les Ecologistes et La France Insoumise

L’espoir créé lors de la fondation du Nouveau Front Populaire le 10 juin 2024 amène une immense attente d’union des forces de gauche et des écologistes.

Durant l’automne 2024, la création de comités locaux et départementaux mais également les rencontres des principales formations politiques s’inscrivaient dans cette démarche.

Naturellement, Génération.s entend participer pleinement dans les combats lors des prochaines échéances électorales de mars 2026 qui seront, n’en doutons pas, un rendez-vous historique pour notre Pays catalan. Les scores élevés du RN et l’élection de Louis Aliot sont la conséquence du rejet de la politique politicienne et de la nécessité d’un collectif structuré et d’un programme élaboré en concertation avec la société civile.

Ainsi, Génération.s prend ses responsabilités et sera, en mars 2026, acteur lors des élections municipales dans de nombreux villages mais également à Perpignan en rejoignant le groupe formé par Les Ecologistes et la France Insoumise.

Conscient que cette aventure ne sera couronnée de succès qu’avec le ralliement de la société civile, associations et syndicats, nous sollicitons, une fois de plus, les autres formations politiques qui se retrouvent dans l’esprit du NFP à favoriser une large union et ainsi respecter nos engagements envers nos électorats et ceux qui espèrent en nous.

Mickael VALADE, référent départemental de Génération.s