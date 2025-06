Haute-Garonne - Serenly Toulouse, une résidence seniors récente au cœur du quartier BonnefoyLa résidence Serenly, si

« On se sent vraiment chez soi » : Serenly Toulouse, une résidence seniors récente au cœur du quartier Bonnefoy

La résidence seniors Serenly Toulouse, de LP Services, a ouvert ses portes fin octobre 2024 dans le quartierde Bonnefoy, à quelques minutes du centre-ville de la ville rose. Spécialisé dans les résidences de service, LP Services propose 3 concepts de résidences adaptés à différents publics (Studently pour les étudiants, Sweetly à destination des jeunes actifs et enfin Serenly pour les seniors).

En ce moment profitez d'une offre "Frais de dossier exceptionnellement offerts pour toutes entrées avant le 31 aout 2025 à la résidence Serenly Toulouse" .

La résidence Serenly, située rue Michel-Ange, propose 140 appartements, du T2 au T3, parfaitement adaptés aux besoins des seniors autonomes. Des espaces communs sont également à disposition : salle commune avec télévision, salle de sport équipée, salon de beauté, de grands jardins avec potagers partagés et boulodrome, les résidents peuvent profiter de l’ensemble de ces espaces à toute heure pour se retrouver et passer des moments conviviaux. Un responsable de site assure le bon fonctionnement de la résidence et la gestion des espaces collectifs au quotidien.

Les résidents vivent en toute autonomie

Locataires de leur appartement, les résidents vivent en toute autonomie dans leurs logements équipés. Cuisine, salle de bain ergonomique, balcon ou jardin privatif, les différents espaces sont adaptés pour permettre une sécurité optimale pour les habitants. Sur place, une équipe composée de la responsable de site, du conseiller commercial, ainsi que de la coordinatrice de vie sociale et l’animateur accompagne les résidents dans leur vie quotidienne et proposent des activités régulières.

Pour ses habitants, la résidence Serenly Toulouse est bien plus qu’un simple logement, c’est un lieu qui permet de lutter contre l’isolement, véritable fléau chez les seniors. De plus, la résidence est à proximité des transports, ainsi que des commerces.