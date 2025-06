Castelsarrasin - Julien Sueres : « Associer les HLM à des ghettos est un cliché dépassé et injuste »

Entretien avec Julien Sueres, représentant des locataires au conseil d’administration de Tarn et Garonne Habitat et dirigeant national de la CNL, sur les enjeux du logement à Castelsarrasin.

Le permis de louer, des logements à la caserne Banel… Castelsarrasin semble bouger sur la question du logement. Qu’en pense la Confédération Nationale du Logement ?

Julien Sueres : La CNL salue les initiatives de la mairie de Castelsarrasin, notamment le « permis de louer », qui, depuis janvier 2025, a permis de révéler que 44 % des logements inspectés ne respectaient pas les normes, protégeant ainsi les locataires de conditions indignes. Le projet de la caserne Banel reflète également un certain volontarisme local. Cependant, ces efforts se heurtent au désengagement chronique de l’État. La CNL revendique historiquement une augmentation des aides à la pierre pour répondre aux besoins criants en construction de logements sociaux. Aujourd’hui, le dispositif RLS (Réduction de Loyer de Solidarité) asphyxie financièrement les bailleurs, limitant leur capacité à investir. Résultat : la construction est en berne, ce qui freine les ambitions locales, malgré tout le dynamisme d’une municipalité comme Castelsarrasin.

Est-ce suffisant au regard de la demande ? N’y a-t-il pas d’autres relais à mettre en œuvre notamment avec les bailleurs sociaux ?

Julien Sueres : Face à la forte demande de logements abordables, avec 592 logements vacants et de nombreuses locations non conformes à Castelsarrasin, le permis de louer est un outil utile mais qui ne répondra pas tous les problèmes. L’État doit cesser de se désengager et soutenir davantage les bailleurs sociaux comme Tarn-et-Garonne Habitat pour augmenter le parc de logements et rénover l’existant. La CNL alerte également sur la fin de l’expérimentation de l’encadrement des loyers, un dispositif crucial pour préserver le pouvoir d’achat des familles et lutter contre la spéculation immobilière. Nous appelons l’Assemblée nationale à pérenniser ce mécanisme et à l’étendre à tous les territoires de France. Par ailleurs, des partenariats locaux entre la mairie, les bailleurs et les propriétaires privés, via des subventions pour des rénovations contre des loyers plafonnés, pourraient dynamiser l’offre. Le travail de coordination avec le CCAS est aussi un élément essentiel pour l’accompagnement des locataires les plus vulnérables.

HLM ne rime pas avec ghetto comme certains le pensent. N’est-il pas temps qu’un plan pluriannuel de réhabilitation des cités castelsarrasinoises soit acté ? La CNL interpelle le gouvernement sur ce sujet… pouvez-vous nous faire un point sur cette campagne ?

Julien Sueres : Associer les HLM à des ghettos est un cliché dépassé et injuste. Les logements sociaux sont un pilier de la mixité sociale, et les cités de Castelsarrasin ont un fort potentiel. La CNL réclame depuis longtemps un plan pluriannuel de réhabilitation pour moderniser ces logements, améliorer leur performance énergétique et offrir de meilleures conditions de vie. Un tel plan bénéficierait non seulement aux locataires, mais revitaliserait aussi les quartiers, en favorisant la cohésion sociale. Au niveau national, la CNL interpelle le gouvernement pour obtenir des financements à la hauteur de ces enjeux, en soulignant qu’investir dans le logement social, c’est investir dans la société. Notre campagne combine plaidoyer pour des fonds publics accrus et dialogue avec les collectivités pour prioriser ces projets. Des avancées sont en cours, mais il faut une volonté politique soutenue pour concrétiser ces ambitions.

Un dernier mot ?

Julien Sueres : La CNL reste pleinement engagée pour un logement juste et digne pour tous. Depuis plusieurs années, nous publions des ouvrages pour aider à comprendre les grandes problématiques du logement : charges locatives, travaux de rénovation, copropriété… Cet été, nous tiendrons un stand tous les jeudis, jour de marché, devant l’Espace Métais, rue de la Révolution à Castelsarrasin. Que vous soyez locataire ou propriétaire, venez nous rencontrer pour échanger sur vos préoccupations et en savoir plus sur vos droits ou vous procurer nos livres. Ensemble, construisons un avenir plus équitable pour le logement à Castelsarrasin !