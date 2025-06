HÉRAULT - Vigilance météorologique de l'Hérault Maintien de fortes chaleurs .

Vigilance météorologique et crues Hérault (34) émise le 23 juin 2025 à 14h00 valable jusqu'au 24 juin 2025 à 00h00 (heure de Paris)

Maintien de fortes chaleurs . Episode de chaleur persistant, se mettant en place sur huit départements du sud: de la Haute-Garonne à l'Hérault au Languedoc-Roussillon et jusqu'aux Bouches-du-Rhône

Canicule cette semaine : à quoi s’attendre ?

Une vague de chaleur précoce a touché l'Ouest du pays à partir de vendredi avec un épisode de canicule sur le Rhône et l'Isère. Samedi 21 juin est la journée la plus chaude de cette vague de chaleur à l’échelle du pays. Il s’agit de la 50e vague de chaleur recensée par Météo-France depuis 1947.

Les fortes chaleurs ont des effets sur la santé.

Suivez l’évolution de la situation et adoptez les bons réflexes.

Canicule info service 0 800 06 66 66.

Vague de chaleur : quelles températures ont été mesurées dimanche 22 juin ?

Dimanche 22 juin, avec l’arrivée d’air océanique, les températures ont nettement baissé sur la moitié ouest du pays, où l’on a perdu par endroits près d’une dizaine de degrés par rapport à la veille.

Dimanche après-midi, les températures ont atteint :

37,9 °C à Tiranges (43)

37,0 °C à Romans (26)

36,3 °C à Lyon-Bron (69)

36,2 °C à Carcassonne (11)

36,2 °C à Vassincourt (55)

36,1 °C à Grenoble (38)

36,0 °C à Vichy (03)

36,0 °C à Clermont-Ferrand (63)

35,9 °C à Colmar (68)

35,8 °C à Dijon (21)

35,3 °C à Nancy (54)

On a mesuré au plus frais de la nuit de samedi à dimanche :

23,6 °C à Aigues-Mortes (30)

23,1 °C à Marignane (13)

22,3 °C à Roissy (égalant la plus forte valeur déjà mesurée en juin le 22/06/2017)

21,9 °C à Paris (75)

21,3 °C à Lyon-St Exupéry (69)

21,1 °C à Carcassonne (11)

20,9 °C à Orléans (45)

20,7 °C à Bourgoin-Jallieu (38)

Quelle est l'évolution prévue ?

Lundi après-midi, de nouveau orages se déclenchent sur le relief, des Pyrénées, du Massif central et des Alpes. Les températures restent chaudes sur les régions méridionales et sur le Centre-Est, localement proches des 35 °C l’après-midi du Languedoc à la Provence, alors qu’elles demeurent plus respirables sur le nord-ouest du pays.

Les températures demeurent au-dessus des normales en début de semaine avec un pic de chaleur prévu mardi et mercredi sur la moitié sud du pays.

Pic de chaleur, vague de chaleur, canicule : quelle différence ?

Un pic de chaleur désigne un épisode bref (24 à 48 h) durant lequel les températures sont nettement supérieures aux normales de saison (localement ou nationalement) ;

Une vague de chaleur désigne un épisode de températures nettement plus élevées que les normales pendant plusieurs jours (définition à l’échelle nationale) ;

Une canicule désigne un épisode de températures élevées de jour comme de nuit sur une période prolongée (au moins 3 jours) qui est susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les personnes fragiles ou surexposées (définition à l’échelle départementale).

Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes

Pendant les fortes chaleurs. Protégez-vous.

Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)

Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)

Mouillez-vous le corps

Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit

Privilégiez les activités douces et sans effort

Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante

Evitez l’alcool

Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles

En cas de malaise, appelez le 15