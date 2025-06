Toulouse - Jeu vidéo // Le Grand prix ESMA 2025 made in Toulouse !

Le 19 juin les professionnels du jeu vidéo se sont réunis à l’ESMA pour le jury de fin d’études. Des grands noms de l’industrie vidéoludique ont décerné différents prix aux étudiants en fin de cursus. Le 1er Prix a été attribué au jeu toulousain Muse !

Des talents toulousains récompensés

Organisé en fin de cursus, le jury est l’opportunité pour les étudiants de présenter le jeu et les travaux qu’ils ont créés aux professionnels du secteur.

Tous ces professionnels du jeu vidéo sont venus à la rencontre des étudiants formés à l’ESMA. Différents prix ont été décernés avec un jury unanime sur la qualité des projets.

Les prix ont été décernés par Pauline Dupuy – Producer specializing in Agile production cross disciplinary team coordination chez Don’t Nod et ancienne étudiante de l’ESMA. C’est un jeu toulousain qui a retenu particulièrement l’attention et a été élu Grand Prix ESMA 2025.

Muse : Jeu narratif solo dans lequel le joueur incarne Elise, jeune sculptrice en quête d’inspiration

« Nous sommes très fiers d’avoir emmené un jeu narratif jusqu’au prix : tout ce travail a été récompensé et toute l’équipe est super heureuse ! »

Réalisé par : Juliette Bertrand, Gaetner Pauline, David Timéo, Villalonga Hazel, Fidanza Alix, Meurs Dwenaëlle, Minier Paul, Plantard Alexandre, Muccignato Marc

Autres prix décernés :

Prix du game design :

Tinykinesis (ESMA Rennes) : Jeu d’action et d’aventure développé sur Unreal Engine – Il surfe sur des univers goofy, cartoons, féérique. Le joueur incarne une minuscule fée qui se rend dans un parc d’attraction pour se débarrasser des intrus grâce à des puissants pouvoir de Télékinésie en interagissant avec le décor.

Réalisé par : Barna_bus, Maerys, Saiiil, m4rizh4t, elisaoury, CamVchia

Prix de la meilleure réalisation graphique :

Nova : jeu 3D platformer contemplatif – Après la chute de la lune les joueurs pourront incarner Nova et utiliser des pouvoirs lunaires pour traverser une cité et sauver la lune en la ramenant dans l’espace.

Réalisé par : Thomas Blaya, Léa Chielewski, Anthony Dionet, Alan Drogue, Solène Garcia, Ethan Gongora, Valentin Herreman, Sacha Hirsch, Samuel Picot, Livy Serroen

Prix de la meilleure réalisation technique :

Stackhead : Jeu 2D Platformer / Shooter - Une bataille entre une IA qui dirige un parc d’attraction et un robot de maintenance « Stackhead » qui se rebelle et met le désordre.

Réalisé par : Mickaël Roussin, Lauriane Jauze, Marion Donadille, Emanuele Cirronis, Jules Morquin, Benjamin Lafage, Aurélie Bellande, Arthur Bataille, Matias Lavoye-Sol, Max-Emilien Allègre

L’ESMA, vivier de talents pour les industries culturelles et créatives

L’ESMA a pour vocation de former des professionnels de haut-niveau et veille à ce que chacun de ses étudiants révèle son talent dans la maîtrise de ses environnements professionnels, techniques et artistiques.

Chaque année, l’ESMA consolide son ancrage professionnel pour permettre une insertion optimale à ses étudiants. L’école est entourée d’une équipe de spécialistes du jeu et de l’illustration concept art pour dispenser ses cours et ses ateliers, ainsi que d’intervenants renommés pour animer ses conférences et ses master classes.