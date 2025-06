Pyrénées-Orientales - Municipales Perpignan : réunion publique Les Ecologistes et La France Insoumise

Pour faire face à la situation sociale, écologique et démocratique préoccupante de Perpignan ainsi qu’au déclin de la ville entretenu par la gouvernance réactionnaire du Rassemblement National, Les Écologistes et la France Insoumise ont décidé de mettre leurs forces en commun.

Après plusieurs actions de terrain et le dévoilement des premières orientations programmatiques, Les Écologistes et la France Insoumise vous invitent à une réunion publique mercredi 25 juin à Perpignan, salle annexe-mairie La Gare (rue Béranger), à partir de 18 heures 30. Nous proposons à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté de travailler dans l’esprit du Nouveau Front Populaire pour construire un programme de transformation claire afin de remettre Perpignan à flot.

Bien plus qu’une alliance pour Perpignan, Les Écologistes et la France Insoumise ont travaillé à créer une bannière commune afin d’être unis partout où des forces vives seront identifiées dans notre département. Cet évènement s’adresse donc à tous les habitants du Pays Catalan. Nous y présenterons le sens de notre démarche, nous dévoilerons le nom de notre bannière, et nous échangerons avec toutes et tous avant de partager un moment convivial.

Perpignan a besoin d’un changement profond de politiques et de pratiques pour renaître. Nous la voulons tolérante, sûre, solidaire, verte. Venez apporter vos idées pour transformer la ville et porter avec nous ce message d’espoir : un autre Perpignan est possible.

Nicolas BERJOAN, secrétaire régional Les Écologistes

Mickaël IDRAC, chef de file La France Insoumise à Perpignan pour les élections municipales