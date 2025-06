MARSEILLAN - Route de Bessan : Pauline, l'âme d'un salon de coiffure familial à Marseillan

Route de Bessan : Pauline ou l’âme d’un salon de coiffure familial à Marseillan

À Marseillan, sur la route de Bessan, un salon de coiffure pas comme les autres cultive l’authenticité et la transmission. Rencontre avec Pauline Cousin, coiffeuse passionnée depuis plus de 11 ans, installée à cette adresse depuis un an.

C’est une histoire de famille, de racines et de passion. Pauline Cousin a ouvert son premier salon en 2014, au cœur de Marseillan, place de la République. « Mais très vite, l’espace est devenu trop petit. La clientèle grandissait, il fallait pousser les murs », explique-t-elle.

C’est ainsi qu’il y a un an, elle s’installe route de Bessan, dans un espace plus vaste, plus fonctionnel, avec parking, salle de pause et trois postes de coiffage. « Le confort des clientes comme celui de l’équipe, c’est essentiel. »

Une affaire de transmission

Aujourd’hui, Pauline ne travaille plus seule. Elle est accompagnée de sa fille Maëlys, 17 ans, qui passe son CAP coiffure, et de Maëva, une autre apprentie de première année. « Travailler avec ma fille, c’est un vrai bonheur », confie Pauline, émue. Et si l’avenir du salon se dessine dans cette relève familiale ? « Peut-être dans une dizaine d’années. Pour l’instant, elle se forme. Mais je suis dans la transmission, oui. »

Racines locales et fidélité

Pauline n’est pas arrivée ici par hasard. Ses grands-parents étaient commerçants à Marseillan, ses parents vivaient à Marseillan. Après une jeunesse ailleurs, elle est revenue au pays. « On revient toujours à ses premières amours », sourit-elle. Le lien avec la ville est fort, tout comme celui avec la clientèle. « Des clientes de tout âge, des locales, mais aussi des gens des villages alentours, voire des étrangers. Un mélange très vivant. »

Un projet familial élargi

Le salon de Pauline s’inscrit aussi dans un écosystème familial : son frère est le propriétaire du local, et sa belle-sœur tient l’institut d’esthétique mitoyen. Une dynamique d’entraide et de proximité rare. Même l’implantation géographique n’est pas laissée au hasard : l’ouverture de nouveaux commerces en face du salon promet d’apporter du passage et de l’animation.

Et demain ?

Quand on lui demande si elle pense à la retraite, elle répond dans un éclat de rire : « Pas tout de suite, mais j’y pense. Je construis la suite avec ma fille. » Une anecdote ? « Je ne sais pas trop... Disons que Georgette ( Georgettte REQUENA, personalité authentique unanimement appréciée ) est une cliente fidèle, me suit depuis mes débuts chez Isabelle, il y a plus de quinze ans. C’est une belle histoire de fidélité. »

SALON PAULINE

22 route de Bessan,

34340 Marseillan

06 14 47 17 94

Réservations en ligne